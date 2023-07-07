Для некоторых украинцев переселение стало испытанием, для других – толчком: какие возможности есть у ВПЛ

Государство создает условия для того, чтобы помочь перемещенным людям найти возможность устроить жизнь на новом месте.

Идти работать, начать собственное дело или получить новое образование — миллионы украинцев, которые из-за войны начатой Россией, вынуждены покинуть дом, пытаются приспособиться к новым обстоятельствам. Для внутренне перемещенных лиц государство ввело программы по переобучению, предоставляет гранты на начало или развитие уже существующего собственного дела, говорится в ТСН.

На девяти квадратных метрах студенческого общежития в Мукачево Екатерина Стоян с двумя сыновьями Ильей и Степаном, шести и четырнадцати лет, живет уже год. Сюда они приехали из Чугуева, город в Харьковской области в 50 километрах от российской границы. Его до сих пор обстреливают. Екатерина с детьми пряталась в подвале, уехать решили, когда их дом остался без окон. Дети до сих пор не могут отойти от пережитых стрессов.

Ежемесячно на троих они, как внутренне перемещены, получают 8 тысяч гривен от государства. Все это время Екатерина не работала, не на кого оставлять детей, и мыслями была постоянно дома. Но уже решила, что пока оставаться здесь и начала искать работу.

Екатерина Стоян с двумя сыновьями Ильей и Степаном

Также читайте В домах плесень и растут грибы: в Херсоне под обстрелами продолжается большая уборка

Именно с трудоустройства, говорят в центре занятости, начинается интеграция переселенцев в новую среду. Около 50 тысяч человек на новом месте уже нашли работу через такие центры. Вакансии главно – рабочие, поэтому работу по специальности найти сложно.

А в Одессе, чтобы переселенцам легче адаптироваться в чужом городе, даже заработал муниципальный центр, где предлагают вакансии в коммунальных учреждениях.

Екатерина Стоян из Чугуева по специальности агроном-пчеловод, но работала в торговле. Что-то похоже ищет и в Мукачево, но женщине предлагают переучиться. Одноразовый ваучер на переобучение может получить каждый 45 лет плюс, но для переселенцев возрастной ценз отменен. Центры занятости на обучение единовременно компенсируют 27 тысяч гривен. Если стоимость дороже – разница оплачивается самостоятельно. Профобразование сейчас приобретают 12 тысяч переселенцев, страна нуждается в рабочих руках.

Артем Манько всю жизнь на кухне был наемным работником. Переехав из Донбасса под Киев — на новом месте решил начать новую жизнь и открыть свою пиццерию. Он как переселенец взял кредит на четверть миллиона гривен, но этой суммы хватило только на оборудование. Дровяная печь для пиццы, кофеварка, холодильник и кредит от государства иссяк. Чтобы открыться, еще и свои существенные сбережения пришлось приложить.

Артем Манько всю жизнь на кухне был наемным работником.

Кредит государству следует вернуть в течение трех лет в виде налогов. А еще обязательное условие – нанять двух человек. "Если больше рабочих наймете, значит лучше обстоят дела", — говорит Артем.

В пиццерии рядом с Артемом работает и его супруга Ольга. Когда-то она начинала с официантки, доросла до директора заведения. Поэтому другим переселенцам советует брать кредит для отрасли, где имеют опыт. “Это не просто уборщица решили открыть свое кафе. Уборщица пусть открывает клининговую компанию, она специалист в своей сфере. Тогда берите и пробуйте”, – советует женщина.

Также читайте Съемка превратилась в борьбу за выживание: в Луганской области оккупанты устроили охоту на полицию и группу ТСН

Какой вариант предложенный центром занятости выберет Екатерина Стоян еще не знает, но вакансий ей предложили достаточно. "Из этого можно что-то найти и я могу претендовать на выплаты, которые мне будет предоставлять государство и это меня очень радует", — говорит женщина.

Но самое важное, что эти люди уже определились: они живут здесь, в своих новых городах и каждый по-своему восстанавливает страну.

Напомним, что с начала российского вторжения, а точнее – с 1 марта 2022 года по 28 июня 2023 года: 93 тысячи внутренне перемещенных лиц получали различные услуги службы занятости;

74 тысячи ВПЛ обратились в службу занятости за поиском работы (больше всего в Киеве и области, Днепре, Харькове, Полтаве и Львове);

47 тысяч было трудоустроено (в том числе с учетом программ компенсаций для ВПЛ);

2,4 тысячи проходили профессиональное обучение при содействии службы занятости.

Основные услуги, которые предоставляет служба занятости ВПЛ: трудоустройство, предоставление ваучера на обучение, профессиональное обучение и профориентация; предоставление грантов на начало или развитие бизнеса; предоставление компенсации работодателю за трудоустройство ВПЛ, приобщение к оплачиваемым общественно-полезным работам, так называемой "Армии восстановления".

Читайте также:

Прикрыл собой от ракеты: история спасения малейшей пострадавшей от удара по Краматорску

"Они вылезают то справа, то со стороны": бойцы на Запорожском направлении рассказали о хитростях подземных ходов оккупантов

Львов в трауре: в разрушенном ракетой доме были деревянные перекрытия – и это стало испытанием для спасателей