Для охраны границы с Беларусью привлекли беспилотники и авиацию: готова ли Украина сдержать поток мигрантов

Для охраны границы с Беларусью привлекли беспилотники и авиацию: готова ли Украина сдержать поток мигрантов

Пока ситуация на украинско-белорусской границе спокойная.

Украина ужесточает охрану границы с Беларусью. Дополнительную бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии перебросили на северные и западные рубежи, привлекли беспилотники и авиацию.

О том, готова ли Украина в случае необходимости — сдержать поток мигрантов — 17 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Дополнительная бригада быстрого реагирования будет выполнять задачи во Львовской, Ровенской и Волынской областях. Кроме Нацгвардии, подкрепление для пограничников прибыло и от Нацполиции.

В полях – разворачивают палатки. Между подразделениями – проводят боевое слаживание. Задача — предотвратить провокации на украинско белорусской границе. А в случае необходимости – сдержать поток мигрантов Под усиленным контролем – и пункты пропуска.

Для быстрого реагирования правоохранители будут применять беспилотники и авиацию. В приграничных населенных пунктах будут проверяться заброшенные здания. А у подозрительных людей будут проверять документы.

Мигрантский кризис: Украина усиливает охрану границы с Беларусью

Для этого уже налаживают сотрудничество с председателями громад и местным населением.

О силовой поддержке в МВД сообщали еще в конце прошлой недели. Всего на границу с Беларусью привлекут около 8,5 тысячи пограничников, нацгвардейцев и полицейских.

"Какая цель? Во-первых, мы должны успокоить население. Во вторых – предотвратить любые панические настроения среди наших граждан. Предупредить совершение преступлений любой категории и обеспечить безопасность наших граждан", — отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Напомним:

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Нильc Шмид в интервью немецкому радио сказал, что пока идет рассмотрение заявок мигрантов о предоставлении убежища в ЕС – можно договориться с Украиной о временном убежище. И таким образом дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз.

о временном убежище. И таким образом дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что немецкий депутат Нильс Шмид и его коллеги должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС – это будет лучшим способом привлечения страны к кризису с мигрантами на границе.

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