Для освобождения Бахмута необходимо небольшое количество мотивированных солдат — военный

В Бахмуте необходимо небольшое количество мотивированных солдат, чтобы выбить россиян, не умеющих воевать в стрелковых столкновениях.

"Вагнеровцы" в Бахмуте жаловались, что им не хватает снарядов. Британская разведка предполагает, что российская армия готовится даже к ближним боям за неимением боеприпасов.

Готовы ли наши воины к такому сценарию, рассказал военный ВСУ, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк.

"В Бахмуте боеприпасы у них безлимитные. Вчера над головами летели снаряды, работали минометчики, кассетные боеприпасы, постоянно работает вражеская авиация. Сейчас идет артиллерийский обстрел. Они просто привыкли использовать тактику огневого вала, смешать все живое и потом заходить на уничтоженные территории и цеплять там свой флажок", - рассказал военный.

Однако, по словам защитника, такого колоссального преимущества оккупанты больше не имеют. Потому что когда речь идет о стрелковых боях, россияне значительно проиграют украинцам.

"Городские бои — это ближние бои. Когда две армии сближаются, тогда артиллерия не может работать, потому что неизвестно, где свой, где чужой. Тогда идет прямой контакт стрелкового оружия. В Бахмуте нужно небольшое количество мотивированных солдат, умеющих воевать в городских условиях и умеющих воевать координированно и слаженно, имеющих хорошие взаимосвязи на столкновениях между разными соединениями — это то, что нужно", — считает военный.

Сиротюк добавил, что украинская армия и украинцы издавна были одними из лучших пушкарей в мире еще с казацких времен и лучшей в мире легкой пехотой.

"Россиянам очень трудно, потому что когда-то основу советской армии составляли украинцы. Сейчас Россия столкнулась с теми украинцами, которые последние века были лучшей пехотой в мире. Россияне конечно боятся этих контактных боев, поэтому Пригожин плачет об артиллерии, о снарядах и считает, что победа - это забрасывать все железом", - сказал военный.

Напомним, украинский военный, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк, который сейчас защищает Бахмут от российских захватчиков, также рассказал, почему город нельзя сдавать врагу

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