Для пострадавших от войны финны построили модульный городок со всем необходимым, в котором можно жить 50 лет

В Ирпене Киевской области для людей, потерявших жилье во время оккупации более года назад, открыли новый модульный городок, будут жить там 36 семей. Решая, кому давать эти квартиры, власти руководствовались условием — будут там проживать семьи с детьми, говорится в ТСН.

Семья Виктории Савченко – это муж, дочь и двое внуков. Год назад в Ирпене от российских бомб они лишились сразу двух домов. С тех пор малыши с мамой скитались по арендованным квартирам, а Виктория с мужем жили в гараже. "У нас от дома остался только гараж, поэтому это вообще шикардос", — говорят люди.

Теперь все вместе будут жить в типичном и временном доме, где две комнаты, маленькая кухня и ванная. "Комнаты просторные, кровати хорошие, все есть, и ложки, и кастрюли, все как для хозяйки абсолютно все есть", — оценивает женщина.

Модельный городок в Ирпене от финнов

Модульный городок для тридцати шести украинских семей построила Финляндия. Посол страны приехал торжественно открыть новое жилье, познакомился с еще одной семьей, тоже потерявшей квартиру в Ирпене, они год жили у родственников. Теперь готовы паковать вещи для переезда, но многое везти сюда не понадобится. Финны вместе с домами подарили украинцам и все для быта — от стиральных машин и кондиционеров до кухонных принадлежностей.

Модельный городок в Ирпене от финнов

За время оккупации Киевщины в прошлом году россияне разбили здесь 27 тысяч домов. Пока, говорят в военной администрации, удалось отремонтировать треть — почти 12 тысяч зданий. Только в Ирпене восстановление своего жилья ждут тысячи человек. “У нас сейчас полторы тысячи очередь, мы открыли первую очередь, и когда откроем вторую очередь модульного городка, мы разгрузим эту очередь на 90 процентов. Остается только 10 процентов, но она увеличивается, к нам приезжают ВПЛ”, — говорит городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Модельный городок в Ирпене от финнов

Всю Киевщину восстановят через пару лет — такой оптимистический прогноз дают в областной военной администрации. Пока готовятся к строительству еще дополнительных модульных городков. "Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить жильем всех людей. Не только жителей Киевской области, лишившихся жилья, а также из других областей, лишившихся жилья”, — убеждает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Эти домики рассчитаны на 50 лет эксплуатации. Однако столько людей здесь не будут жить, уверяют чиновники. У них уже есть план – после переселения людей в собственные дома здесь сделают реабилитационный центр для военных.

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