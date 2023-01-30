Для Путина будет "черная луна": астролог Влад Росс рассказал, как и в каком году завершится война

Астролог считает, что Путин завершит свою жизнь так же, как Гитлер.

Российские войска убегут из Украины, как только умрет глава Кремля Владимир Путин. По прогнозам, это поздняя весна – раннее лето 2023 года.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua.

"Только Путин потеряет власть, все российские военные быстро покинут нашу территорию. Они убегут сами, даже из Крыма. А смерть Владимира Путина – это поздняя весна – раннее лето. Это максимум, который я могу прогнозировать его жизни. Потому что именно в июне" черный месяц", который связан с отравлениями и ядами, входит в дом его смерти. Туда еще входит Марс как символ огневого оружия. Думаю, у него будет финал, как у Гитлера: сначала он примет яд – цианистый калий, а потом или он сам застрелится, или кто-то ему поможет", - прогнозирует он.

Напомним, в этом же интервью астролог Влад Росс рассказал, где скрывается настоящий Путин.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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