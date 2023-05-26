Для судьи, совершившего смертельное ДТП в Киеве, готовят меру пресечения: почему это очень сложный процесс

В Высшем совете правосудия пока не комментируют ночное ДТП в столице.

Следователи ДБР готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который сегодня в Киеве совершил смертельное ДТП.

Об этом сайту ТСН.ua рассказали в Государственном бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но это сложный процесс, поскольку представление о решении вопроса об избрании меры пресечения вносится на рассмотрение Высшего совета правосудия", — рассказали сайту в ГБР.

Поскольку ДТП совершил судья, то следователям придется пройти сложный процесс. Следователи прокуратуры готовят ходатайство, а его на уровне Генерального прокурора или его заместителя передают в Высший совет правосудия, рассматривающего вопрос на своем заседании. После этого предоставляется ответ об избрании меры пресечения или содержании под стражей.

Согласно статье 59 закона Украины "О Высшем совете правосудия" — Высший совет правосудия рассматривает представление о предоставлении согласия на задержание судьи, содержании его под стражей или арест не позднее пяти дней со дня получения представления.

Рассмотрение представления о предоставлении согласия на задержание судьи, содержание под стражей или арестом осуществляется Высшим советом правосудия без вызова судьи. В случае необходимости, Высший совет правосудия может вызвать судью для предоставления объяснений. Уведомление о дате, времени и месте рассмотрения соответствующего ходатайства направляется Генеральному прокурору или его заместителю безотлагательно.

В пресс-службе Высшего совета правосудия, куда обратился корреспондент ТСН.ua, пока не комментируют ДТП с судьей в Киеве.

Напомним, что экспертизу на алкоголь для судьи будут проводить принудительно. "На месте он отказался от осмотра, но имел внешние признаки алкогольного опьянения", — рассказали нам в прокуратуре Киева.

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