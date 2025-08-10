Для транспортировки мобилизованных с ТЦК ввели новые правила: что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине изменили правила транспортировки мобилизованных из ТЦК СП в воинскую часть.

Кабинет Министров принял соответствующее постановление (№916 от 30 июля 2025 г.).

Согласно новым нормам, формирование списков для направления мобилизованных из ТЦК в воинские части может осуществляться через Реестр «Оберіг». Эти списки могут передаваться в электронном виде через систему электронного документооборота.

В частности, ТЦК формирует именный список личного состава военной или сводной военной команды с помощью реестра «Оберіг».

После подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, его посылают по электронной почте или через систему электронного документооборота в ту воинскую часть или ТЦК, куда направляется команда мобилизованных.

Простыми словами: состоялась цифровизация передачи списков личного состава.

Могут ли в ТЦК забрать телефон

Напомним, что по действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua отметила, что на должностных лиц ТЦК и СП не возлагаются полномочия осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении, отбирать собственные вещи, документы, средства связи.

«Итак, такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП», — рассказала адвокат.

ТЦК «пакуют» в бус: что делать

В то же время, только полицейские имеют полномочия на осуществление административного задержания и только в случае, если в электронных базах полиции есть данные о розыске этого лица.

«Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать. Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребовать, чтобы это видео приобщили к материалам производства в качестве доказательств», — пояснила Марина Бекало.