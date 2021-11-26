Для угона автомобиля нужно несколько минут: как обезопасить свой транспорт

Для угона автомобиля нужно несколько минут: как обезопасить свой транспорт

За 10 месяцев текущего года полиция Киева зафиксировала 420 уголовных производств по незаконным завладениям автомобилями.

Для того, чтобы угнать автомобиль — даже с парковочной охраняемой площадки — нужно всего несколько минут — иногда — секунд.

О том, как обезопасить свой транспорт – 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Угнать можно любой автомобиль – даже эвакуатором – говорит руководитель отдела тюнинга Юрий. Но помешать ворам можно. Сейчас, говорит, сигнализация — это уже не актуально, и советует ставить охранные комплексы.

Такой комплекс содержит GPS, маячки, которые посылают локацию владельцу – даже после угона, приборы, не реагирующие на глушилки сигнала, и более серьезные препятствия для воров.

За сколько времени можно угнать автомобиль и как обезопасить свой транспорт Новости Украины

Стоит такое удовольствие от пятисот долларов. В полиции говорят — количество угнанных авто по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

"За 10 месяцев текущего года полиция Киева зафиксировала 420 уголовных производств по незаконным завладениям автомобилями. По сравнению с прошлым годом, эта цифра достигала 460 угнанных автомобилей", — отмечают правоохранители.

Но вернуть владельцам в этом году удалось только 264 автомобиля. Остальные ищут до сих пор.

Напомним:

На украинские дороги вернулись проверки технического состояния автомобилей. Патрульные с помощью специальных автомобильных станций будут штрафовать водителей, автомобили которых слишком дымят или затонированы.

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