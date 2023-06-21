"Золотые" на бумаге, но на самом деле страшные укрытия в Киеве: овощерезок там не нашли, впрочем, есть новая чудо-закупка – маты на 3 млн грн

В Киевсовете рассказали, как продолжаются проверки по обустройству укрытий.
В укрытиях Киева продолжаются проверки по потраченным на их обустройство средств. Как говорят депутаты контрольной комиссии Киевсовета, они воочию убедились, как чиновники РГА прямо в никуда спускают бюджетные средства, которые им выделил город. Кстати, "золотых" овощерезок по 130 тысяч гривен за штуку не нашлось ни в одном из столичных укрытий, вместо этого разгорелся скандал со спортивными матами, которых на 3 млн гривен закупили в одном из районов для школ.
Как продолжаются проверки, узнавал сайт ТСН.ua.
Члены комиссии Киевсовета, проверяющие использование средств на укрытия, говорят, что электрических овощерезок в бомбоубежищах Днепровского района они не нашли. По их информации, дорогостоящая техника находится в помещениях школьных столовых, а не в укрытиях. И это вызывает множество вопросов относительно целевого использования средств.
Овощерезок на 3 миллиона нет в укрытиях
По словам Леонида Емца, закупка для школьных столовых происходит на общих основаниях, а процедура закупок для укрытия – упрощенная и приоритетная. То есть если купили овощерезки для укрытия, а используют их не для этого, то здесь, очевидно, есть ряд правонарушений, включая уголовное, а именно — нецелевое использование средств.
«Да, у нас есть вопросы о целесообразности приобретения 12 электрических овощерезок. По нашей информации, это уже второе приобретение. То есть закуплено 24 овощерезки, стоимость одной – 130 тысяч гривен, а общая сумма израсходованных средств – более 3 миллионов гривен. Прекрасно, что техника может быстро нарезать овощи горошком, кубиками, звездочками, соломкой. Но если в это же время у нас есть не окрашенные укрытия в других школах, где огромные проблемы со светом и туалетами, тогда вопрос: зачем, где логика? А тем более, что в целом по городу 15% укрытий просто непригодны для использования. Поэтому возникает вопрос об эффективности руководства Днепровского района и конкретно управления образования, которое занималось проведением тендера и готовило соответствующую мотивацию таких закупок", — рассказывает сайту ТСН.ua Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.
Закупили гимнастических матов на 3 миллиона
Если скандальная история с овощерезками и барабанами вызывает у людей удивление в целесообразности их закупки для укрытий, то история с приобретением гимнастических матов для бомбоубежищ пахнет коррупционными рисками.
"Анализируя информацию на Prozorro, мы заметили, что в разных районах закупаются гимнастические маты для укрытий, но есть существенная разница в их цене. То есть, в одном районе их покупают за 1,8 тысячи гривен, а в других за более 4 тысяч гривен. В Соломенском районе закупили 1 тысячу матов для укрытий по цене 3200 грн за каждый, то есть на общую сумму около 3 миллионов гривен. Причем спецификация этих изделий одинакова – толщина матов, материалов, из которых они изготовлены. Мы поинтересовались почему так происходит? Чтобы не быть голословными, мы нашли производителя гимнастических матов в Киеве, сказали, что хотим приобрести 500 матов для укрытия, назвали спецификацию, которая была указана в тендерной документации управления образования Соломенского района, и нам назвали стоимость – 1600 гривен за штуку. Можно заключить, что потратив час времени, мы могли бы сэкономить для городского бюджета и Соломенской РГА 1,5 миллиона гривен. А за эти деньги можно было бы привести в более-менее нормальное состояние два укрытия", — объясняет Леонид Емец.
Известно, что управлением образования Соломенского района проведено два тендера на закупку гимнастического инвентаря.
- Первый — закупка 780 штук в октябре 2022 года — Гимнастический инвентарь (Обустройство сооружений гражданской защиты (простейших укрытий) учебных заведений гимнастическими матами) более чем на 2,5 миллиона гривен.
- Второй – закупка 120 штук в декабре того же года – Гимнастический инвентарь (Обустройство сооружений гражданской защиты (простейших укрытий) учебных заведений гимнастическими матами) более чем на 402 тысячи гривен.
Гимнастические маты из остатков поролона
Леонид Емец, говорит, что с коллегами решили проверить наличие гимнастических матов в соответствии с перечнем школ Соломенского района, куда их должны были завезти.
"Мы сделали это без предупреждения, хотелось проверить есть ли там маты, а также посмотреть на них вживую. Так вот, мы нашли эти маты. Их раздавали по 8 штук на каждую школу. К сожалению, по качеству, гимнастические маты оказались гораздо хуже, чем это предусмотрено тендерной документацией. Согласно документам, молния должна быть на широкой стороне мата, а она на узкой. Мат наполнен внутри поролоном двойной переработки – фактически остатками, от чего значительно снижается их упругость. Словом, их качество очень далеко от тех требований, которые были указаны в тендерной документации. А стоимость накручена вдвое, на 105%", – рассказывает нам Леонид Емец.
Депутат Киевсовета отмечает, что ответственные лица сейчас оправдываются, отмечая, что в 2022 году были именно такие цены на гимнастические маты.
"Это просто отговорки, потому что в прошлом году, обычная школа в том же Соломенском районе, самостоятельно заказала себе гимнастические мамы. Они приобрели 12 штук по стоимости — 1800 гривен за единицу. И такая цена в розницу. Когда берете оптовую партию, напомню о нашем эксперименте, нам предоставили скидку и были готовы продать 500 штук по 1600 гривен за единицу. Просто в данном случае, директор школы ответственен, и он тратит средства разумно. А в управлении образования, почему-то не привыкли разумно тратить бюджетные средства. И тут уж правоохранительным органам нужно будет определять их мотивам. Ведь разница в цене больше в два раза! Скажу больше, это не только по матам, по всему остальному тоже фиксируются безумные завышения цен. И тендеры почему-то выиграют одни и те же поставщики. Всему этому нужно давать правовую оценку", — говорит глава комиссии Киевсовета.
По две сигнализации на укрытие за 1,7 миллиона гривен
Кроме того, много махинаций по пожарной сигнализации в укрытиях.
"В некоторых школах мы обнаружили в укрытии по две пожарные сигнализации. Это — не шутки, мы видели это своими глазами. В октябре 2022 года такую услугу на закупку пожарной сигнализации для укрытия школы по улице Ереванской, провело управление образования Соломенского района — цена вопроса 1,7 миллиона бюджетных средств. Первая сигнализация в школе была установлена ранее. Нам рассказывали, что она не в рабочем состоянии, но это очень сомнительно, потому что закупили еще одну на 1,7 миллиона гривен. В школе не просто поменяли систему пожарной сигнализации или датчики, а установили рядом еще одну", – рассказывает Леонид Емец.
Интересно, что еще в 2022 году один из участников этого аукциона на Prozorro пожаловался, что условия тендера прописаны под одного участника, а предварительные закупки проводились по аналогичному классификатору. Он призвал к совести организатора тендера, обвинив его в хищении государственных средств. Но никто к этому замечанию не прислушался.
"К сожалению, пока только депутаты это видят, хотя для этого у нас есть аудиторская служба, руководство районов, те, кто назначил это руководство – Кабмин, Офис президента. Соответствующие службы должны проверять качество тендеров, а также соответствие товара с тендерной документацией. Извините, если есть хоть малейшее отклонение от документации, то товар не должны принимать от производителя, но принимают. И если бы мы не приехали проверить эти гимнастические маты, то они там просто сгнили бы в подвале и никто не нес ответственности за такие действия", — заключает Леонид. Емец.
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