"Золотые" на бумаге, но на самом деле страшные укрытия в Киеве: овощерезок там не нашли, впрочем, есть новая чудо-закупка – маты на 3 млн грн

В укрытиях Киева продолжаются проверки по потраченным на их обустройство средств. Как говорят депутаты контрольной комиссии Киевсовета, они воочию убедились, как чиновники РГА прямо в никуда спускают бюджетные средства, которые им выделил город. Кстати, "золотых" овощерезок по 130 тысяч гривен за штуку не нашлось ни в одном из столичных укрытий, вместо этого разгорелся скандал со спортивными матами, которых на 3 млн гривен закупили в одном из районов для школ.

Как продолжаются проверки, узнавал сайт ТСН.ua.

Члены комиссии Киевсовета, проверяющие использование средств на укрытия, говорят, что электрических овощерезок в бомбоубежищах Днепровского района они не нашли. По их информации, дорогостоящая техника находится в помещениях школьных столовых, а не в укрытиях. И это вызывает множество вопросов относительно целевого использования средств.

Овощерезок на 3 миллиона нет в укрытиях

По словам Леонида Емца, закупка для школьных столовых происходит на общих основаниях, а процедура закупок для укрытия – упрощенная и приоритетная. То есть если купили овощерезки для укрытия, а используют их не для этого, то здесь, очевидно, есть ряд правонарушений, включая уголовное, а именно — нецелевое использование средств.

«Да, у нас есть вопросы о целесообразности приобретения 12 электрических овощерезок. По нашей информации, это уже второе приобретение. То есть закуплено 24 овощерезки, стоимость одной – 130 тысяч гривен, а общая сумма израсходованных средств – более 3 миллионов гривен. Прекрасно, что техника может быстро нарезать овощи горошком, кубиками, звездочками, соломкой. Но если в это же время у нас есть не окрашенные укрытия в других школах, где огромные проблемы со светом и туалетами, тогда вопрос: зачем, где логика? А тем более, что в целом по городу 15% укрытий просто непригодны для использования. Поэтому возникает вопрос об эффективности руководства Днепровского района и конкретно управления образования, которое занималось проведением тендера и готовило соответствующую мотивацию таких закупок", — рассказывает сайту ТСН.ua Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

15% укрытий Киева непригодны для использования

Закупили гимнастических матов на 3 миллиона

Если скандальная история с овощерезками и барабанами вызывает у людей удивление в целесообразности их закупки для укрытий, то история с приобретением гимнастических матов для бомбоубежищ пахнет коррупционными рисками.

"Анализируя информацию на Prozorro, мы заметили, что в разных районах закупаются гимнастические маты для укрытий, но есть существенная разница в их цене. То есть, в одном районе их покупают за 1,8 тысячи гривен, а в других за более 4 тысяч гривен. В Соломенском районе закупили 1 тысячу матов для укрытий по цене 3200 грн за каждый, то есть на общую сумму около 3 миллионов гривен. Причем спецификация этих изделий одинакова – толщина матов, материалов, из которых они изготовлены. Мы поинтересовались почему так происходит? Чтобы не быть голословными, мы нашли производителя гимнастических матов в Киеве, сказали, что хотим приобрести 500 матов для укрытия, назвали спецификацию, которая была указана в тендерной документации управления образования Соломенского района, и нам назвали стоимость – 1600 гривен за штуку. Можно заключить, что потратив час времени, мы могли бы сэкономить для городского бюджета и Соломенской РГА 1,5 миллиона гривен. А за эти деньги можно было бы привести в более-менее нормальное состояние два укрытия", — объясняет Леонид Емец.

Управление образования Соломенского района дважды объявляло тендер на гимнастические маты

Известно, что управлением образования Соломенского района проведено два тендера на закупку гимнастического инвентаря.

Первый — закупка 780 штук в октябре 2022 года — Гимнастический инвентарь (Обустройство сооружений гражданской защиты (простейших укрытий) учебных заведений гимнастическими матами) более чем на 2,5 миллиона гривен.

Второй – закупка 120 штук в декабре того же года – Гимнастический инвентарь (Обустройство сооружений гражданской защиты (простейших укрытий) учебных заведений гимнастическими матами) более чем на 402 тысячи гривен.

Комиссия Киевсовета проверила качество закупленных гимнастических матов для укрытия.

Гимнастические маты из остатков поролона

Леонид Емец, говорит, что с коллегами решили проверить наличие гимнастических матов в соответствии с перечнем школ Соломенского района, куда их должны были завезти.

"Мы сделали это без предупреждения, хотелось проверить есть ли там маты, а также посмотреть на них вживую. Так вот, мы нашли эти маты. Их раздавали по 8 штук на каждую школу. К сожалению, по качеству, гимнастические маты оказались гораздо хуже, чем это предусмотрено тендерной документацией. Согласно документам, молния должна быть на широкой стороне мата, а она на узкой. Мат наполнен внутри поролоном двойной переработки – фактически остатками, от чего значительно снижается их упругость. Словом, их качество очень далеко от тех требований, которые были указаны в тендерной документации. А стоимость накручена вдвое, на 105%", – рассказывает нам Леонид Емец.

Депутаты говорят, что цена на гимнастические маты завышена.

Депутат Киевсовета отмечает, что ответственные лица сейчас оправдываются, отмечая, что в 2022 году были именно такие цены на гимнастические маты.

"Это просто отговорки, потому что в прошлом году, обычная школа в том же Соломенском районе, самостоятельно заказала себе гимнастические мамы. Они приобрели 12 штук по стоимости — 1800 гривен за единицу. И такая цена в розницу. Когда берете оптовую партию, напомню о нашем эксперименте, нам предоставили скидку и были готовы продать 500 штук по 1600 гривен за единицу. Просто в данном случае, директор школы ответственен, и он тратит средства разумно. А в управлении образования, почему-то не привыкли разумно тратить бюджетные средства. И тут уж правоохранительным органам нужно будет определять их мотивам. Ведь разница в цене больше в два раза! Скажу больше, это не только по матам, по всему остальному тоже фиксируются безумные завышения цен. И тендеры почему-то выиграют одни и те же поставщики. Всему этому нужно давать правовую оценку", — говорит глава комиссии Киевсовета.

По две сигнализации на укрытие за 1,7 миллиона гривен

Кроме того, много махинаций по пожарной сигнализации в укрытиях.

"В некоторых школах мы обнаружили в укрытии по две пожарные сигнализации. Это — не шутки, мы видели это своими глазами. В октябре 2022 года такую услугу на закупку пожарной сигнализации для укрытия школы по улице Ереванской, провело управление образования Соломенского района — цена вопроса 1,7 миллиона бюджетных средств. Первая сигнализация в школе была установлена ранее. Нам рассказывали, что она не в рабочем состоянии, но это очень сомнительно, потому что закупили еще одну на 1,7 миллиона гривен. В школе не просто поменяли систему пожарной сигнализации или датчики, а установили рядом еще одну", – рассказывает Леонид Емец.

Тендер на закупку пожарной сигнализации для укрытия на 1,7 млн. грн.

Интересно, что еще в 2022 году один из участников этого аукциона на Prozorro пожаловался, что условия тендера прописаны под одного участника, а предварительные закупки проводились по аналогичному классификатору. Он призвал к совести организатора тендера, обвинив его в хищении государственных средств. Но никто к этому замечанию не прислушался.

"К сожалению, пока только депутаты это видят, хотя для этого у нас есть аудиторская служба, руководство районов, те, кто назначил это руководство – Кабмин, Офис президента. Соответствующие службы должны проверять качество тендеров, а также соответствие товара с тендерной документацией. Извините, если есть хоть малейшее отклонение от документации, то товар не должны принимать от производителя, но принимают. И если бы мы не приехали проверить эти гимнастические маты, то они там просто сгнили бы в подвале и никто не нес ответственности за такие действия", — заключает Леонид. Емец.

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