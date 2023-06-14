Для укрытия в Киеве закупили 300 барабанов почти на миллион: куда пошли деньги на бомбоубежища

Судя по данным в системе ProZorro, Днепровская РГА закупила для бомбоубежищ 306 барабанов стоимостью от 1900 до 3960 гривен за один.

В Киеве для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог закупили музыкальные инструменты на 891 тысячу гривен. Речь идет о 300 кожаных барабанах, закупленных чиновниками Днепровской РГА.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

"Если вы думаете, что сковорода за 720 тысяч это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие?", — написал на своей странице в социальной сети Леонид Емец.

Он шутит, что пока никто из жителей не посылал депутатам жалоб на громкий барабанный бой в укрытиях.

"Я думаю, если бы барабанами, которые закупили чиновники Днепровской РГА, кто-то активно пользовался во время воздушной тревоги, то хотя бы кто-то это услышал. Вы представьте себе, 300 барабанов! Это что на 300 подвалов должно сидеть по ребенку и барабанить во время воздушной тревоги. Или представьте такое: вы спускаетесь во время тревоги в подвал, прислушиваетесь или не бахкаете в небе, а тут кто-то начинает рядом бить по барабану… Такое трудно не заметить… Подобное – это просто абсурд. о самом феерическом, но там есть сплошная коррупция, которую мы тоже видим, потому что когда интересуемся стоимостью приобретенного, то оказывается, что там минимум 40% "закопано", – рассказывает нам Леонид Емец.

В данном случае депутатскую комиссию заинтересовало и заинтриговало само название тендера "музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях" на 891 тысячу гривен.

Тендер на барабаны

"Нам стало интересно – проверили. Среди всего перечня барабаны находятся в конце. Будем выяснять детали этой закупки чиновниками Днепровского района. Как глава временной контрольной комиссии, я уже отправил соответствующий запрос в эту РГА", – добавляет Леонид Емец.

Напомним, в ночь на 1 июня во время чегового ракетного удара РФ возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Они прибежали к укрытию, однако там было закрыто.

После этого в столице приступили к массовой проверке укрытий. По результатам проверки ГСЧС, полиции и городских служб, в Киеве две трети укрытий пригодны для использования.

Читайте также: