Для выхода на рубежи 23 февраля: Жданов объяснил, что имел в виду Залужный о количестве оружия

Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Этого, по словам Валерия Залужного, достаточно, чтобы выйти на рубежи 23 февраля. Но не на международно признанные границы Украины 1991 года. Для этого Украине, очевидно, нужно еще большее количество современных вооружений и техники.
Но еще летом звучала цифра в 500-600 танков, 1,5 тыс. артиллерийских систем и 2-3 тыс. боевых бронированных машин. Некоторые даже удивились, зачем так много. Затем в начале сентября появилась статья главнокомандующего, генерала Залужного, где он сказал такую интересную фразу, что для того, чтобы создать контрнаступательную группировку войск, нужно 10-20 бригадных комплектов оружия. А сегодня звучит цифра ровно наполовину меньше. Это минимум, который нам нужен. Эта цифра – это половина того, о чем мы говорили еще летом.
Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.
А если, по словам эксперта, это половина, поэтому главком и говорит, что мы можем выполнить половину задачи – выйти на рубежи 23 февраля. И это призыв к Западу. Это направлено исключительно на западную аудиторию.
"Залужный дает понять, сколько нам нужно, чтобы выполнить такую задачу. И они должны понять, или, как говорится, прочитать между строк, что для того чтобы выйти на границы 1991 года, техники и вооружения нужно еще больше. Это в 2 раза или в 1,5. Это уже вопрос переговорного процесса, но, тем не менее, главком четко и ясно дает понять коллективному Западу, что вот такое количество техники и вооружения позволяет планировать успехи, о которых он объявил. Поэтому, опять таки, это разговор с коллективным Западом, который должен в конце концов начать действовать в парадигме нашей победы. Они и так действуют в парадигме победы, но очень медленно и очень малыми порциями", – заключает Олег Жданов.