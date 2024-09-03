Дмитрий Гордон прокомментировал попытку покушения на себя и назвал заказчика

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о нейтрализации агентов Федеральной службы России (ФСБ), готовивших покушение на него. Гордон отметил, что это уже не в первый раз.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"На меня охотятся многие годы. СБУ в разные годы открывала дело об угрозе теракта в отношении меня со стороны России, поэтому это не первая попытка покушения", — сказал он.

По словам Дмитрия Гордона, он один из главных врагов России и самого российского диктатора Владимира Путина.

"Я являюсь иноагентом в РФ, меня включены в реестр террористов и экстремистов", — напомнил журналист.

Гордон отметил, что его уже несколько раз судили в России и даже "наказали" до 14 лет лишения свободы. Он уверен, что его заказал российский диктатор Путин.

"Такие дела никогда не делаются без указа первого лица. Поэтому я утверждаю, что это Путин", – сказал Гордон.

Несмотря на все, Гордон отметил, что он не планирует ехать из Украины и в дальнейшем продолжит заниматься своей работой.

Напомним, СБУ задержала экс-нардепа, планировавшего взрывы на "Укрзализныце" и убийство Гордона.

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