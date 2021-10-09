Дмитрий Кулеба: Мы работаем над восстановлением баланса безопасности в Черном море

По словам украинского министра иностранных дел, Крымская платформа — это очень сильный удар лично по президенту Путину.

Через неделю после визита Реджепа Тайипа Эрдогана к Владимиру Путину в Сочи, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу приезжает на два дня во Львов. Принимает его украинский визави Дмитрий Кулеба.

Говорили по-дружески, без галстуков, гуляли по центру Львова и даже поехали в Рогатин на Франковщине — родину легендарной Роксоланы, жены султана Османской империи.

Конечно, такая скорость личных контактов с Украиной сразу после переговоров с россиянами может быть совпадением. Но, после решения официальной Анкары продать Киеву боевые беспилотники Bayraktar, участия в саммите Крымской платформы и заявлений Эрдогана на Генассамблее ООН о непризнании аннексии Крыма, в немилость Кремля внезапно попали турецкие помидоры и фрукты, а в Сирии едва не дошло до прямого военного столкновения.

Поэтому неудивительно, что именно противодействие России и военная помощь Украине стали краеугольными темами переговоров Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. И то, о чем договорились министры, не сильно порадует Москву.

Сразу после переговоров во Львове, ТСН.ua расспросил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, чем Турцию заинтересовал наш завод "Антонов", а также как Киев и Анкара могут объединить усилия для противодействия России в Черном море

— Визит министра иностранных дел Турции во Львов состоялся ровно через неделю после встречи Эрдогана с Путиным в Сочи. Вы обсуждали Россию с Мевлютом Чавушоглу?

— У нас с Турцией нет закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги.

- А нет такого, когда турецкая сторона просит не ставить отношения Украина-Турция в треугольник с Россией?

— Убежден и вижу это не только из публичных заявлений, но и по конкретным действиям, что украинско-турецкие отношения самодостаточны. Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений.

— После участия Чавушоглу в саммите Крымской платформы и заявлений Эрдогана об оккупации Россией Крыма, Путину вдруг не понравились турецкие помидоры. Не думаю, что это совпадение…

— Крымская платформа — это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство.

- Все это напоминает прекращение Россией авиасообщения с Турцией весной этого года, а особенно — 2016 года после того, как Турция сбила российский самолет. Тогда Украина, кстати, спасла турецкий турсезон. Как мы можем спасти их в этот раз?

— Во-первых, мы уже имели честь спасти Турцию во время пожаров, которые охватили южное побережье. Мы немедленно предоставили наши самолеты в распоряжение Турции. Туда также полетели украинские вертолеты, участвуя в тушении пожаров. Это был очень дружеский жест. Мы не требуем ничего взамен. Мы просто помогли друзьям. До конца года мы ожидаем в Турции 2 млн украинских туристов. Это будет рекорд. Но я также хочу, чтобы и турецкие туристы больше ездили в Украину. И мы над этим тоже будем работать.

Мы продемонстрировали, что украинско-турецкий союз, партнерство и взаимопомощь могут решать любые проблемы, которые возникают в Украине, или в Турции. У нас например была проблема с беспилотниками. Мы ее решили благодаря партнерству с Турцией. Туркам нужно больше туристов — и мы помогаем им, делаем шаги, которые позволили еще большему количеству украинских туристов посетить именно Турцию.

— Собственно о союзе. Можно ли говорить о новом безопасностном альянсе с Турцией в Черном море?

— Ну, слово "альянс" у нас зарезервировано за НАТО. Турция является членом Альянса, а мы планируем к нему присоединиться. По состоянию на сейчас могу сказать, что украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития в истории. Перед нами открыты все пути. Мы с Мевлютом здесь во Львове обсудили несколько идей о том, куда и как двигаться дальше.

— Обсуждали ли вы то, что происходит в рамках НАТО? Еще в 2016 году было предложение некоторых стран-членов создать совместную флотилию в Черном море для противодействия России. Тогда другие страны-члены эту идею заблокировали. Такое впечатление, что они просто не понимают, что теряют Черное море, которое Россия превращает в свое внутреннее озеро.

— Для обеспечения безопасности Черного моря президент Зеленский последовательно выступает за объединение усилий стран НАТО, которые имеют выход к Черному морю, а также Украины, Грузии, и можно включить в этот процесс Молдову. В то же время, действительно, мы видим, что готовности делать это прямо сейчас у некоторых партнеров нет. Но я убежден в правильности этой идеи и ее неизбежности, учитывая рост агрессивности действий России в Черноморском регионе. Наша общая цель, и все страны Черноморского региона, кроме России, соглашаются, что нужно восстановить безопасностный баланс в Черном море. Незаконная оккупация Россией Крыма, милитаризация полуострова, агрессивные действия России в Черном море этот баланс нарушили. Есть разные идеи, как это сделать, разные подходы, но я убежден, что мы все же придем к этой общей точке. Потому что сама логика процесса указывает на неизбежность необходимости объединения усилий.

— Уже известно, что в Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. Вы также сказали о заинтересованности Анкары в нашем "Антонове". Речь о совместном производстве военно-транспортных самолетов?

— Прежде всего речь идет о таких простых вещах, как покупка Турцией украинских самолетов "Антонова". Например (это то, что мы предложили Турции), мы все с вами понимаем, что, к сожалению, проблема изменения климата не будет решена в ближайшее время. Это означает, что в мире будет еще больше пожаров. Это лето показало большой спрос в мире на пожарные самолеты. Украина такие самолеты производит — их производит "Антонов". Поэтому мы предложили Турции купить эти самолеты, заказать их у "Антонова", но мы также с ними можем совместно продавать их на рынках третьих стран. Это тоже было бы очень выгодно и нам, и Турции. Также есть и ряд других проектов подобного характера, над которыми мы будем работать. Более предметный разговор на эту тему у нас будет во время встречи в формате "Квадрига", где встретятся министры иностранных дел вместе с министрами обороны. Это будет до конца этого года. И как раз эта тема будет в повестке дня.

— Венгрия, договорившись с Россией за спиной Украины, уже получает газ в обход Украины через "Турецкий поток". Вы говорили об этом с турецким визави?

— Мы с Мевлютом уделили значительное внимание вопросам сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Это касается в том числе и газа. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Я сейчас останусь более дипломатичным. Но однозначно эта тема у нас среди приоритетов. Мы ищем решения, которые будут отвечать интересам украинского энергообеспечения.

— Возможно обсуждался проект LNG-терминала в Одессе с помощью Турции?

— Тема LNG-терминала очень медийно популярна. Но есть вопрос с проходом LNG-танкеров через Босфор. Однако не надо зацикливаться исключительно на LNG. Есть и другие решения и мы над ними работаем.

- И напоследок. Я так понимаю, что договоренность Венгрии с "Газпромом" стала для нас ножом в спину?

— Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло, и формируем конкретный план действий.

Украина предложила Турции покупать самолеты "Антонова"

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