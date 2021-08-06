Дмитрий Кулеба о Крымской платформу Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены

Дмитрий Кулеба о Крымской платформу Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены

По словам министра, саммит Крымской платформы не будет встречей, чтобы просто сделать политические заявления.

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, в Киеве состоится первый учредительный саммит Крымской платформы. Что это такое? Это первый шаг к созданию крупного международного формата по деоккупации Крыма, который, наконец, будет основан на восьмой год после аннексии.

В большой статье, посвященной Крымской платформе, ТСН.ua уже писал, что при президентстве Петра Порошенко его советники твердили, что не могут поднимать вопрос возвращения Крыма на международном уровне, потому что Россия перестанет даже Донбасс обсуждать.

Теперь же получается, что Украине удалось сломать этот стереотип. Первый саммит Крымской платформы состоится, еще и в преддверии 30-летия украинской независимости.

Еще больше подробностей о подготовке ТСН.ua рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

- До первого учредительного саммита Крымской платформы остается фактически две недели. Расскажите подробнее о формате.

- Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве, в конференц-центре "Парковый". Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций. Будет официальная часть, где выступит президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.

Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию.

Президент Украины вместе с главами иностранных делегаций посетит Офис Крымской платформы, где гости увидят наше украинское национальное измерение Крымской платформы. То есть, что Украина делает для возвращения Крыма. Это важно, ведь мы призываем партнеров присоединиться к нашим усилиям, а не просто помочь нам противостоять угрозам российской оккупации и вернуть Крым.

Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели с участием чиновников, членов делегаций, независимых украинских и иностранных экспертов. Тематика панелей построена вокруг непризнания попытки аннексии Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, как угрозы мировой безопасности, путей реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, а также восстановления прав крымскотатарского народа.

- ТСН.ua уже писал, что лидеры США, Франции и Германии не приедут. Да, они будут представлены на Крымской платформе, но не на самом высоком уровне. Почему?

- Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет. На саммит Крымской платформы мы ожидаем более трех десятков делегаций во главе с президентами, премьер-министрами, руководителями парламентов, министрами иностранных дел, руководителями международных организаций. В пятницу, 6 августа, мы получили ноту о присоединении уже 33-го партнера к Крымской платформе. Я ожидаю, что цифра еще будет расти до саммита.

Здесь важный момент. Количество участников на саммите — это лишь круг основателей платформы - ядро международной коалиции за освобождение Крыма. После саммита нам предстоит долгая работа. Крымская декларация будет открытой к подписанию новыми участниками. Мы будем работать и после саммита над присоединением новых участников.

Кстати, участие в Саммите Крымской платформы примут не только наши ключевые партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства за пределами трансатлантического региона. Это показывает, что российская оккупация Крыма — это глобальный вызов, требующий глобальных усилий для решения.

Речь идет не только об украинской проблеме. Когда одно государство самовольно и силой нарушает международно признанные границы другой, а затем препятствует свободе мореплавания, торговли, создает угрозы безопасности для региона, массово нарушает права человека, прибегает к репрессиям против коренного народа, нарушений международного гуманитарного права, это модель поведения, которая может побудить других делать то же самое. Поэтому весь мир, на самом деле, заинтересован в соблюдении правил международного и международного гуманитарного права. В мире так же, как и в отдельных странах. Чтобы преодолевать преступность в целом, отдельные преступления должны получать надлежащую реакцию.

- Владимир Зеленский подтвердил участие Турции. То есть, приедет Реджеп Тайип Эрдоган? А как насчет президента Польши?

- Мы не раскрываем уровня подтверждения участия тех государств, которые сами не сделали этого публично. Как уже было объявлено, президент Польши примет участие в мероприятии. Руководство Франции и Турции еще определяется, на каком именно уровне будут представлены эти государства. Мы поддерживаем интенсивный диалог с Соединенными Штатами. Стоит вспомнить и телефонные разговоры на уровне президентов, и визит государственного секретаря Энтони Блинкена, и запланированную встречу президентов в Вашингтоне. Делегацию США на платформе возглавит представитель президента США высокого уровня (министр транспорта Питер Буттиджедж — Авт.). Стоит также учитывать, что Питер Буттиджедж не просто член правительства президента Байдена, а звезда демократической партии и один из перспективных американских политиков. Украине будет хорошо иметь такого друга в США.

- Как насчет участия стран Азии?

- Здесь есть определенные вопросы политической приоритетности и ограничения по путешествиям в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые по состоянию на сейчас более строгие, чем в других регионах мира. В то же время, мы ожидаем представителей и азиатских государств. Наши партнеры из этого региона находят взаимоприемлемые формы участия. В частности, уже сегодня мы имеем подтверждение об участии от трех государств этого региона.

Опять-таки, почему, казалось бы, географически отдаленные государства проявляют интерес к Крымской платформе? Потому что Украина в ее рамках предлагает совместные решения для поддержки мирового порядка, основанного на правилах, защите норм и принципов международного права. Создавая Крымскую платформу, мы, по сути, формируем новую архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Платформа будет иметь глобальное влияние, как действенный инструмент противодействия попыткам нарушения международно признанных границ, нарушения прав человека и международного гуманитарного права, свободы судоходства.

- По итогам будет подписана Крымская декларация. Что это будет за документ? Поставят подписи все участники или это будет просто совместное заявление без подписей?

- Мы уже на финальной стадии, почти весь текст согласован с партнерами. Это политический документ, который подтвердит приверженность международного сообщества непризнанию попытки аннексии Крыма Россией, осудит нарушения Россией норм международного права и отметит готовность участников Крымской платформы совместно бороться с российской оккупацией Крыма по конкретным направлениям. Еще раз подчеркну, что после саммита к декларации смогут присоединиться даже те государства и международные организации, которые не будут в Киеве 23 августа.

- Саммит будет регулярным? То есть, возможно, Крымская платформа будет "путешествовать" по миру и каждый год саммит будет проводиться в разных столицах?

- Крымская платформа будет постоянно действующим форматом. Мы будем периодически подводить итоги проведенной работы, уточнять задачи на следующий период. Между саммитами мы планируем проводить министерские конференции и форумы высокого уровня, встречи рабочих групп по пяти приоритетным направлениям деятельности Платформы. Это консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода; защита прав человека и международного гуманитарного права; обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации; преодоление экологических и экономических последствий оккупации. Планируем, что такие мероприятия будут проходить как в Украине, так и на полях важнейших международных событий, например сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но Крымская платформа — это не только саммиты и встречи. Это кропотливая ежедневная работа ради освобождения Крыма.

- Есть ли риск, что все может закончиться на учредительном саммите? Соберутся, поговорят и забудут? Ведь мы видим, как складывается геополитическая картина после соглашения о "Северном потоке-2".

- Конечно, нет. На саммите все только начинается. Подготовка к саммиту показала, что Украина имеет общее со многими иностранными государствами видение, а дальше начинается упорная и длительная работа, направленная на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так региона и мира.

Саммит начнет работу Крымской платформы, и сейчас мы уже разрабатываем долгосрочные концепции работы по каждому из ее пяти приоритетных направлений. Благодаря Крымской платформе вопрос деоккупации Крыма уже возвращается, впервые с 2014 года, на высокий международный уровень. Инициатива Владимира Зеленского — это уникальный случай, когда внешнеполитическое начинание сработало как катализатор давно необходимых решений внутри государства. На волне подготовки к Крымской платформе Верховная Рада наконец отменила одиозную свободную экономическую зону "Крым" и приняла долгожданный закон о коренных народах.

Кроме того, иностранные парламенты и ассамблеи создают свои группы поддержки Крымской платформы. 27 апреля такую группу создала Парламентская ассамблея НАТО, 11 и 15 мая — парламенты Литвы и Латвии. 6 августа состоялся учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Это глобальная сеть аналитиков, ученых, экспертов, которые будут насыщать глобальное экспертное мнение исследованиями по Крыму и проблемам российской оккупации. Мы рассчитываем, что эксперты, в частности, будут предлагать пути решения проблем временно оккупированного украинского полуострова и его возвращения под контроль Украины.

29 июля мы заложили прочный фундамент для экспертной сети, подписав меморандум МИД с авторитетным и уважаемым Фондом "Восточная Европа". Фонд начинает отдельную программу в поддержку деятельности сети. Речь идет об исследовательских проектах независимых аналитических центров стран мира и гражданского общества, информационной поддержке Крымской платформы, мероприятиях экспертной дипломатии в ее рамках.

Есть и местное измерение Крымской платформы. Речь идет, прежде всего, о преодолении социально-экономических последствий оккупации Крыма для областей, граничащих с временно оккупированной территорией полуострова, подготовке к будущей реинтеграции Крыма путем обеспечения устойчивого развития.

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