Днем и ночью 7 месяцев жили в подвале: жители села на границе с Херсонщиной смогли вернуться домой

Разрушена вдребезги школа и сотни разбитых домов. Село Большая Костромка, которое на границе Днепропетровщины и Херсонщины, семь месяцев было под ежедневным огнем окупантов. Артиллерией избивали по домам, ракетами разрушили школу. Сейчас обстрелы прекратились и жизнь начала возобновляться, в разбитой деревне побывали дипломаты ЕС, говорится в ТСН.

Места, где бы не изъяли боеприпасы в селе, трудно найти. Квартира Елены пустовала без окон и дверей более полугода. Все это время женщина с дочками и мамой пряталась от снарядов в подвале. "Жили в подвале, варили там есть, спали там, 7 месяцев днем и ночью", — рассказывает женщина.

Директор школы рассказывает дипломатам, как осенью, когда ВСУ гнали оккупантов Херсонщиной, россияне из ярости били по селу ракетами. Одна из них попала в заведение. "Повреждены все кабинеты начальных классов, поврежден кабинет иностранного языка, инклюзивный класс, два спортзала, тренажерный зал", — говорит Ольга Дашко.

Разбирать руины, вспоминает директор, тогда собралось все село. “Трудились все. Были и учащиеся и люди пенсионного возраста, общественность села, у каждого на глазах были слезы”, — добавляет она.

Экспертиза установила, что заведение, за исключением спортзалов, подлежит восстановлению. Деньги придется искать у международных инвесторов, говорят чиновники. "Сегодня мы встретились с нашими иностранными партнерами, поговорили о возможном восстановлении этого объекта, уверен, что в ближайшее время нам дадут результат, уверен, что этот результат будет положительным", — убежден председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

80 процентов поврежденных домов в Костромке смогли восстановить за счет местных бюджетов и помощи международных организаций. Их представители говорят, готовы и дальше помогать, потому что видят результат. "Женщина поделилась с нами тем, как она жила в течение семи месяцев, здесь в подвале, со всей своей семьей. Мы понимаем, что потребности как в обществе, так и во всей Украине огромны", — говорит представитель управления верховного комиссара ООН Каролина Линдхольм.

Благодаря поддержке фондов и местных благотворителей Елена, смогла застеклить окна, перекрыть крышу и, наконец, вернуться в квартиру. Надеется, что больше никогда не услышит обстрелов в своем доме.

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