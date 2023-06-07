Днепр в Запорожье резко мелеет: кое-где вода отошла на 20 метров

Проблем с водопроводной водой в Запорожье пока нет.

В Запорожье резко упал уровень воды в Днепре. По сравнению со вчерашним днем она отступила еще метров на 10, то есть в целом – на разных участках – это примерно до 20 метров, говорится в ТСН.

Но ситуация, говорят чиновники, пока не критическая, потому что весной было половодье, поэтому уровень воды еще до взрыва на дамбе был выше нормы.

Проблем с водопроводной водой в Запорожье пока нет и, как говорят чиновники, это городу не угрожает, по крайней мере, пока. Угроза исчезновения питьевой воды в селе Беленькое, но там заготовлены запасные емкости, которые подготовили еще зимой.

Официальной информации о временно оккупированных населенных пунктах — грозит ли им обезвоживание- пока не поступало.

В Херсоне вода наоборот прибывает, уровень воды поднялся на 5 метров, затоплены целые улицы и микрорайоны.

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