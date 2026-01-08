Днепропетровщина под гул генераторов: как область выходит из тотального блекаута

На Днепропетровщине продолжаются аварийные работы после массированного удара

Более полумиллиона семей до сих пор остаются обесточенными на Днепропетровщине. В то же время, почти 200 тысяч абонентов энергетики уже смогли заживить и процесс этот продолжается. Но прежде аварийные бригады пытались подключить к электроснабжению критическую инфраструктуру — котельные и насосные станции. Без света, тепла и воды область осталась ночью по причине массированного удара россиян.

Больше о том, как в регионе одолевают последствия блекаута, говорится в сюжете телемарафона в слоте ТСН.

Под гул генераторов, порой без воды и теплоснабжения — Днепропетровщина до сих пор приходит в себя после обесточивания. Часть критической инфраструктуры уже заживили, но перебои есть. Энергетики говорят: работают с ночи беспрестанно.

Тотальное обесточивание произошло около десяти вечера в среду. В то же время продолжалась массированная атака «шахедов» на область. В домах исчезла вода. И потом и теплоснабжение. Остановился электротранспорт. В Днепре до сих пор не работает метро, не ездят трамваи и троллейбусы. Не работает уличное оповещение о воздушной тревоге. Немало светофоров обесточено. На сложных перекрестках движение регулируют полицейские. Каникулы в школах продлили до конца недели.

В детских садах — дежурные группы. В районах, где водоснабжение еще не восстановилось, люди стоят в очередях за водой. Прежде всего, надеются, что удастся вернуть теплоснабжение к морозам. Сегодня в Днепре плюс семь.

Энергетики объясняют: после того, как удастся заживить всю критическую инфраструктуру, будут возвращать свет другим абонентам.

В доме днепрян возвращается питание и водоснабжение. Кроме того, коммунальщики пытаются запустить также обесточенные котельные. Однако ситуация до сих пор сложная.

Питание также возвращают в больницы. Они остались без электроснабжения вместе со всем городом, однако удалось быстро перейти на генераторы. Медики успокоили: ни одного пациента не потеряли из-за обесточивания.

В одной из самых больших больниц рассказали: света не было тридцать секунд, пока не включилось резервное питание. В это время продолжались операции. Доставляли раненых и больных. Более ста пациентов были на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их работу поддержали аккумуляторы, пока не включились генераторы. Их в этой больнице несколько десятков. Медики говорят: удалось сделать все необходимое, чтобы оказать помощь. В четыре утра питание этой больницы уже возобновили. Запас горючего и воды есть.

Напомним, что вчера, 7 января, город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены. Сегодня мы писали, как Днепр живет в блекауте.