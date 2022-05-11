Днепровские медики спасают детей из Луганщины: попали под обстрел, когда бежали прятаться в подвал

Днепровские медики спасают детей из Луганщины: попали под обстрел, когда бежали прятаться в подвал

Раненую семью из Луганской области спасают медики в Днепре.

Их городок накануне 9 мая обстреляли российские оккупанты. Снаряды прилетели во двор 5-этажки. Сразу погибли два мальчика. Двух сестричек, которым 8 и 12 лет, тяжело ранило, когда они пытались укрыться в подвале. Не задело только женщину, которая воспитывает девушек. В настоящее время ранены дети в Днепре. Мдики делают все возможное, чтобы они выжили.

Детальнее о спасении детей — в сюжете ТСН.

Пани Вера едва сдерживает слезы, вспоминая события 7 мая. В этот день вся ее семья попала под обстрелы. Женщина воспитывает 12-летнюю дочь и 8-летнюю внучку, мать которой в свое время покинула ребенка. Из-за постоянных обстрелов последние три недели семья фактически жила в подвале. Кроме того, с ними были бабушка и два племянника женщины.

Последний обстрел рашистов застыл семью врасплох, когда они были на улице. "Мы пришли сварить кушать. Поели и решили идти в подвал. Нам бежать буквально три шага. Не успели дети", — вспоминает мама и бабушка раненых девочек Вера Сарикова.

Племянники женщины, которым 11 и 14 лет, погибли на месте. Бабушку травмировало обломками. 12-летняя Руслана и 8-летняя Женя получили тяжелые ранения. Не задело только госпожу Веру. Эвакуировать семью помогли украинские военные. Сначала доставили в больницу Лисичанска, а затем раненую семью перевезли в Днепр. Бабушка имеет занозные ранения. Девушки – в реанимации.

"12-летняя дочь Руслана имеет травму черепа. Сломана рука. Скалка в кисти руки и в ноге. У внучки 8-летней Жени травмированы легкие. Также переломана рука. В ножку занозы попали", — говорит женщина.

Сейчас днепровские медики решают вопросы транспортировки детей во Львов. Впрочем, прогнозы никаких не дают. Где искать убежища и что делать дальше, женщина не загадывает. Сейчас главное для нее, чтобы два самых родных людей поправились.

К слову, с начала войны только в больницах Днепра приняли 67 детей с минно-взрывными и огнестрельными ранениями. Большинство из них удалось спасти.

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