Днепряне невероятно объединились после ракетных обстрелов: люди удивляются проявлениям единства и сочувствия

Когда российская ракета попала в девятиэтажку, сотни людей, не сговариваясь, бросились на помощь. Голыми руками разбирали завалы и растаскивали сгоревшие машины. Десятки волонтеров круглосуточно дежурили, чтобы накормить спасателей и напоить чаем потерпевших. Обычные горожане несли одежду, вещи, деньги и безвозмездно давали свои квартиры, говорится в ТСН.

Ракета, разрушившая дом, заставила Надежду с сыном начать жизнь заново среди чужих вещей на чужой кухне. "Такой стресс был, я вообще не понимала, что надо начинать все с нуля, с мыла, с полотенца", — говорит Надежда.

Трагедия, признается женщина, заставила ее по-новому взглянуть на окружающих. Пока она на операции спасала чужого ребенка, ее сына вытаскивал из руин его бывший тренер, оказавшийся рядом. “Я залез, выломали решетку с ребятами. Они держали решетку, и я залез на 3 этаж, где жил Ростислав”, — рассказывает спаситель.

Дальше добрые дела только умножались. Родители ее маленьких пациентов бесплатно дали Надежде жилье и все, что могло понадобиться семье в первые дни. “У подъезда меня встречали родители моих пациентов, из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками, я была поражена, умилена, я плакала”, — вспоминает женщина.

14 января ракетный удар по многоэтажке объединил горожан ради помощи. Несмотря на угрозу обрушения, сотни людей бросились разбирать завалы и голыми руками растаскивать автомобили, чтобы дать дорогу спасателям. Живой цепью незнакомые люди передавали обломки, потому что просто не могли стоять в стороне.

Около разрушенного дома в первую же ночь образовался волонтерский городок, в который все неравнодушные несли теплые вещи, одежду и продукты. Еду готовили прямо посреди улицы на кострах.

О том, что в такие моменты все мысли только о помощи говорит и врач Светлана, которая в тот день потеряла квартиру и сама едва уцелела. Несмотря на боль и шок, первое что сделала — бросилась спасать раненого ребенка. "Мы на руки эту девочку, положили на заднее сиденье и буквально через две минуты мы ее привезли на приемное отделение", — вспоминает женщина.

Только через несколько дней люди пожертвовали для пострадавших более 100 миллионов гривен, еще более трех миллионов собрали для Карины и Тимура Шевчуков, которые из-за российской ракеты осиротели.

На передовой бойцы, чтобы отомстить за смерть своего тренера по боксу Михаила Кореновского, отправили врагу снаряд с именем мастера.

Напомним, 10 пострадавших, среди которых 9-летняя девочка – до сих пор в больницах Днепра. В городе до сих пор идентифицируют погибших из-за ракетного удара, который Россия нанесла по 9-этажке 14 января. Один из подъездов дома уничтожен полностью, другие обрушились частично. 39 человек спасли из-под завалов. 46 – погибли.

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