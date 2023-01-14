Днепряне помогают разбирать завалы после атаки: последние новости, фото и видео с места событий

Горожане расчищают дорогу для тяжелого транспорта и экстренных служб.
Жители Днепра помогают спасателям разбирать завалы многоэтажки после ракетного удара по ней 14 января, а также приносят на помощь теплые вещи и продовольствие.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.
Местные жители помогают вывозить разрушенные части здания, расчищают дорогу для тяжелого транспорта и экстренных служб.
Волонтеры организовали на месте инцидента штаб. Также работает "Пункт незламності", куда горожане несут теплые вещи, воду и продукты питания. Отметим, что в пункте очень необходима горячая вода, ведь генераторы не справляются с нагрузкой.
Напомним, 14 января российские оккупанты ракетой атаковали многоквартирный дом в Днепре. В результате удара разрушен подъезд на 72 квартиры и убиты 10 местных жителей. Что касается пострадавших, то их количество достигает 64 человек, из которых 59 получают помощь в больнице.
В настоящее время спасатели ищут пострадавших под завалами здания. В частности известно, что в квартирах были прописаны до 200 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти всех причастных к этому террористическому акту и пообещал каждому суровое возмездие.
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