Днепрянин отдает самую крепкую бороду Украины за миллион: силач открыл необычный сбор для ВСУ (видео)

Дмитрий Грунский / © из соцсетей

Днепрянин Дмитрий Грунский, уже ставший известным благодаря своей способности поднимать вес и буксировать транспорт с помощью бороды, объявил о сборе в 1 миллион гривен на нужды фронта. Он уверяет: как только сумма будет собрана, он торжественно сбреет свою бороду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зачем нужны деньги?

Силач собирает донаты для подразделения «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады. По его словам, хотя подразделение занимается пехотными задачами, они активно работают с беспилотными системами, поэтому нуждаются в квадроциклах для быстрой эвакуации и оперативного заезда на позиции.

Уникальные рекорды Дмитрия

Борода Дмитрия — это настоящий инструмент для установления мировых достижений. В конце 2025 года он поднял ею вес 64,4 кг, а в 2023-м успешно отбуксировал волонтерский микроавтобус весом 2,5 тонны.

Как рассказывает спортсмен, бороду невозможно «натренировать» в привычном понимании. Основная сложность заключалась не в отращивании волос, а в поиске правильного способа крепления карабинов, часто сползавших или повреждавших волосы. Секрет надежной фиксации Дмитрий искал годами, подсмотрев вектор движения у воздушных гимнастов.

Всего на счету рекордсмена — 12 официально подтвержденных рекордов Гиннеса и 20 национальных. Среди них — сгибание монет зубами и буксировка 32-тонного вагона метро стальным тросом.

Что дальше?

Сейчас главная цель Дмитрия — закрыть сбор для украинских защитников. Однако у него уже есть амбициозные планы на будущее: после победы планирует попытаться отбуксировать бородой самолет, в том числе истребитель F-16, если удастся найти техническую возможность для такой попытки.

