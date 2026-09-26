Дни рождения будут отмечать по отдельности: в Ровно женщина родила двойню с разницей в три суток

В Ровно женщина родила двойню с разницей в три суток.

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Мама вынашивала их вместе, но дни рождения они будут отмечать в разные дни. Двойняшек с разницей в три суток родила женщина в Ровно. Роды у Анны начались преждевременно, однако когда на свет появился старший сын, младший решил ещё подождать — и схватки прекратились.

Как это возможно и почему врачи решили не торопить события — медики рассказали корреспондентке ТСН Анне Махно.

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Разница в три дня: как братья решили родиться по отдельности

Сейчас близнецы — Саша и Андрейка — лежат рядом в палате и вместе требуют еды. А вот появиться на свет они решили по отдельности.

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«Это очень интересный, уникальный и нестандартный случай», — отмечает дежурная врач родильного отделения Татьяна Илюк.

TSN встретила новоиспечённого папу Александра в коридоре роддома, когда тот спешил к жене и сыновьям.

«Я читал в интернете, что подобное бывает, но что это случится с нами — даже представить себе не мог! Александр — один из сыновей, названный в мою честь, а второй, Андрейка, — в честь брата», — делится счастливый отец Александр.

Мама Анна знакомит с малышами поближе:

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«Старший Александр. Он старше целых на три дня!»

Именно три суток Андрейка продолжал находиться под сердцем матери после рождения своего брата. Анна поступила в родильный стационар на 33-й неделе беременности — роды начались преждевременно.

«В 00:19 родился первый мальчик, Александр, весом 1 килограмм 430 граммов», — рассказывает Татьяна Илюк.

Но сразу после рождения Саши схватки неожиданно прекратились. Поэтому врачи приняли решение не ускорять процесс искусственно.

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«Врачи объяснили, что можно сохранить беременность второго ребенка, и мы полностью доверились им», — вспоминает мама Анна.

«В то время, когда мы лечили первого малыша, второй братик продолжал спокойно находиться в мамином животике», — объясняет заведующая отделением интенсивной терапии новорождённых Ровенского роддома Ольга Кисильчук.

Каждая минута на вес золота: редкий случай в акушерской практике

Пока Саша-поспешик находился на искусственной вентиляции легких, его младший брат продолжал расти и набирать силы в утробе матери.

«Андрейка давал о себе знать. Что он там есть и что он тоже уже хочет к братику — толчки были сильнее, чем обычно. Он просто захотел к брату!» — улыбается мама.

И только спустя три суток у Анны снова начались роды.

«В 16:42 Анна рожает второго мальчика, Андрейку, весом уже 1 килограмм 950 граммов», — добавляет Татьяна Илюк.

Отсроченные роды — чрезвычайно редкая акушерская практика, отмечают специалисты. Они позволяют второму ребенку выиграть драгоценное время и лучше подготовиться к появлению на свет.

«Для нас с вами это всего лишь три дня из жизни, а для недоношенного ребенка каждая минута на вес золота. Андрей с самого начала чувствовал себя лучше, легче реагировал на все наши манипуляции и нуждался в гораздо менее инвазивных процедурах и не столь агрессивном лечении», — отмечает врач Ольга Кисильчук.

Медикам удалось сохранить беременность ещё и потому, что у каждого из мальчиков была своя плацента.

«И свой отдельный плодный мешочек. То есть у каждого из мальчиков была своя „домик“, где он жил и развивался самостоятельно», — объясняет Татьяна Илюк.

В Ровенском роддоме такие случаи случаются крайне редко — в последний раз подобное фиксировали ещё в 2022 году, когда разница между родами детей из двойни составила шесть недель.

Различные типы характера и реабилитация под наблюдением врачей

Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют и демонстрируют хороший аппетит.

«Хорошо едят, всё, что даём, всё съедают, а иногда и не хватает — хотят ещё! Саша уже дышит самостоятельно. Андрей более спокойный, а Саша — немного беспокойный, похож на папу», — рассказывает Анна.

Поскольку оба мальчика родились преждевременно, они будут находиться под пристальным наблюдением врачей ещё несколько недель.

«Нам приходится, как будто за маму, следить за малышами: добыть все необходимые лекарства и получить идеальные результаты анализов», — отмечает Ольга Кисильчук.

Родители с нетерпением ждут выписки домой и имеют только одно заветное желание:

«Главное — чтобы дети были здоровы, а всё остальное придётся само собой!» — заключает мама Анны.

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