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Дни рождения будут отмечать по отдельности: в Ровно женщина родила двойню с разницей в три суток
В Ровно женщина родила двойняшек с разницей в три суток. Почему врачи решили отложить рождение второго малыша.
Мама вынашивала их вместе, но дни рождения они будут отмечать в разные дни. Двойняшек с разницей в три суток родила женщина в Ровно. Роды у Анны начались преждевременно, однако когда на свет появился старший сын, младший решил ещё подождать — и схватки прекратились.
Как это возможно и почему врачи решили не торопить события — медики рассказали корреспондентке ТСН Анне Махно.
Разница в три дня: как братья решили родиться по отдельности
Сейчас близнецы — Саша и Андрейка — лежат рядом в палате и вместе требуют еды. А вот появиться на свет они решили по отдельности.
«Это очень интересный, уникальный и нестандартный случай», — отмечает дежурная врач родильного отделения Татьяна Илюк.
TSN встретила новоиспечённого папу Александра в коридоре роддома, когда тот спешил к жене и сыновьям.
«Я читал в интернете, что подобное бывает, но что это случится с нами — даже представить себе не мог! Александр — один из сыновей, названный в мою честь, а второй, Андрейка, — в честь брата», — делится счастливый отец Александр.
Мама Анна знакомит с малышами поближе:
«Старший Александр. Он старше целых на три дня!»
Именно три суток Андрейка продолжал находиться под сердцем матери после рождения своего брата. Анна поступила в родильный стационар на 33-й неделе беременности — роды начались преждевременно.
«В 00:19 родился первый мальчик, Александр, весом 1 килограмм 430 граммов», — рассказывает Татьяна Илюк.
Но сразу после рождения Саши схватки неожиданно прекратились. Поэтому врачи приняли решение не ускорять процесс искусственно.
«Врачи объяснили, что можно сохранить беременность второго ребенка, и мы полностью доверились им», — вспоминает мама Анна.
«В то время, когда мы лечили первого малыша, второй братик продолжал спокойно находиться в мамином животике», — объясняет заведующая отделением интенсивной терапии новорождённых Ровенского роддома Ольга Кисильчук.
Каждая минута на вес золота: редкий случай в акушерской практике
Пока Саша-поспешик находился на искусственной вентиляции легких, его младший брат продолжал расти и набирать силы в утробе матери.
«Андрейка давал о себе знать. Что он там есть и что он тоже уже хочет к братику — толчки были сильнее, чем обычно. Он просто захотел к брату!» — улыбается мама.
И только спустя три суток у Анны снова начались роды.
«В 16:42 Анна рожает второго мальчика, Андрейку, весом уже 1 килограмм 950 граммов», — добавляет Татьяна Илюк.
Отсроченные роды — чрезвычайно редкая акушерская практика, отмечают специалисты. Они позволяют второму ребенку выиграть драгоценное время и лучше подготовиться к появлению на свет.
«Для нас с вами это всего лишь три дня из жизни, а для недоношенного ребенка каждая минута на вес золота. Андрей с самого начала чувствовал себя лучше, легче реагировал на все наши манипуляции и нуждался в гораздо менее инвазивных процедурах и не столь агрессивном лечении», — отмечает врач Ольга Кисильчук.
Медикам удалось сохранить беременность ещё и потому, что у каждого из мальчиков была своя плацента.
«И свой отдельный плодный мешочек. То есть у каждого из мальчиков была своя „домик“, где он жил и развивался самостоятельно», — объясняет Татьяна Илюк.
В Ровенском роддоме такие случаи случаются крайне редко — в последний раз подобное фиксировали ещё в 2022 году, когда разница между родами детей из двойни составила шесть недель.
Различные типы характера и реабилитация под наблюдением врачей
Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют и демонстрируют хороший аппетит.
«Хорошо едят, всё, что даём, всё съедают, а иногда и не хватает — хотят ещё! Саша уже дышит самостоятельно. Андрей более спокойный, а Саша — немного беспокойный, похож на папу», — рассказывает Анна.
Поскольку оба мальчика родились преждевременно, они будут находиться под пристальным наблюдением врачей ещё несколько недель.
«Нам приходится, как будто за маму, следить за малышами: добыть все необходимые лекарства и получить идеальные результаты анализов», — отмечает Ольга Кисильчук.
Родители с нетерпением ждут выписки домой и имеют только одно заветное желание:
«Главное — чтобы дети были здоровы, а всё остальное придётся само собой!» — заключает мама Анны.
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