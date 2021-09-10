Днипрянка, которая ввела смертельную дозу яда сыну и себе, работала фармацевтом

За ее жизнь сейчас борются врачи.

40-летняя женщина оказалась в больнице Днепра, ее маленький сын, которому не исполнилось и двух лет, погиб. В полиции говорят, мать уколола себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. Это была попытка самоубийства.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Квартира, где жили мать и сын, на 4 этаже на окраине Днепра. Их обоих на полу без сознания нашла бабушка. Предварительно известно, что она живет отдельно, и пришла наведать дочку и внука. Рядом с женой и сыном лежали шприцы и ампулы из-под лекарственных препаратов. А рядом — предсмертная записка, содержание которой в полиции не разглашают.

«Обнаружили предсмертную записку, есть у нас версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом», — заявили в полиции.

Бабушка сразу вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь внуку. И женщину, и ребенка госпитализировали. Впрочем, несмотря на все усилия врачей — мальчик умер в областной детской больнице. Врачи поставили диагноз: острое отравление лекарственными препаратами.

Женщина жива, до сих пор находится в отделении реанимации. Больше о ее состояние медики расскажут чуть позже.

Какой именно медикамент был в шприце и откуда женщина его взяла, пока неизвестно. Впрочем, как удалось выяснить ТСН, 40-летняя женщина работала фармацевтом и понимала в лекарствах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку