Днём — морг, вечером — пилон: как патологоанатом из Житомира стал звездой TikTok (видео)

Ростислав Грищенко / © ТСН

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Днём он устанавливает причины смерти в морге, а вечером — исполняет сложные пируэты. Не так давно в интернете получила широкую огласку история Ростислава Грищенко — судебно-медицинского эксперта из Житомира. Который благодаря яркому хобби — пол-денсу — расслабляется после работы: психологически очень изнурительной, поскольку тесно связанной со смертью.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

Ростислав Грищенко рассказал о занятиях на пилоне

Спортивный зал одного из популярных фитнес-клубов Житомира обычно заполнен женщинами — именно они традиционно составляют львиную долю тех, кто увлекается пол-денсом. Однако среди учениц сразу выделяется крепкая мужская фигура. Ростислав Грищенко сосредоточенно готовится к очередному подходу: тщательно посыпает руки, спину и ноги белой химической смесью.

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Ростислав уже более трёх лет систематически занимается акробатикой на пилоне. О своих спортивных успехах и тяжёлых тренировках он совершенно открыто и без тени стеснения рассказывает на своих страницах в социальных сетях. Один из его коротких роликов в TikTok недавно произвёл настоящий фурор — видео его изящного и энергичного танца внезапно посмотрели более 3,5 миллиона человек.

Сейчас в Житомире этого мужчину уже узнают прохожие на улицах и покупатели в очередях супермаркетов. Сам Ростислав признает — всё благодаря популярности в интернете и удивительному, почти шокирующему контрасту между его видом спорта и основным местом работы.

Комментарии под его популярными видеороликами — это отдельный источник социологических открытий, где тысячи людей выражают восхищение смелостью жителя Житомира:

«Ооо, наверное, люди, которые почти каждый божий день видят смерть собственными глазами, на самом деле больше всего в этом мире ценят каждую минуту жизни…»

«Человек просто выбирает жить своей собственной жизнью! Делать своё ежедневное доброе дело, находить в нём глубокий смысл и параллельно заниматься именно тем, чего пожелает его душа».

«Человек совершенно не боится глупого общественного осуждения и устаревших стереотипов! Живет так, как ему нравится, и это вызывает уважение».

«Пока все остальные вокруг — обычные серые NPC, этот человек — настоящий главный герой своей жизни!»

Как коллектив морга реагирует на действия коллеги

Для многих профессия врача ассоциируется исключительно с лечением живых пациентов. Однако сотрудники судебно-медицинской экспертизы и морга придерживаются совершенно иной, но не менее важной философии. Руководитель учреждения, где работает Ростислав, Виталий Зозуля с улыбкой рассказывает, что об экстравагантном увлечении коллеги с самого начала знал весь коллектив. Более того — на одном из новогодних корпоративных вечеринок сотрудники даже дружески уговорили Ростислава продемонстрировать свои навыки и станцевать для коллег. Отдельная обширная тема в кабинетах — это регулярные профессиональные шутки, которые тесно перекликаются со спецификой их непростой деятельности.

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«У нас в коллективе самая популярная и любимая шутка звучит так: „Ростик, ну как ты всё успеваешь — сегодня стоишь в перчатках возле трупа, а завтра уже крутишься на пилоне?“. Или ещё один, сугубо практичный: „Слушай, если ты так мощно качаешься на этом своём пилоне, то нам скоро и дополнительные санитары в смену не понадобятся, чтобы переносить тяжёлые тела — ты сам справишься!“. А если серьёзно, я в судебно-медицинской экспертизе работаю уже почти 30 лет. Когда твоя повседневная работа настолько тесно и неразрывно связана со смертью, каждому из нас крайне необходимо искать свою личную формулу, чтобы сохранить нормальное эмоционально-психологическое состояние и не сойти с ума», — говорит Виталий Зозуля, директор морга города Житомира.

Сам Ростислав описывает свой профессиональный путь чётко и прагматично. В системе судебно-медицинской экспертизы он непрерывно работает с 2008 года, долгое время помогая врачам-экспертам при непосредственном осмотре тел.

Ростислав Грищенко. / © ТСН

А начиная с 2022 года он дополнительно начал профессионально заниматься непосредственной эстетической подготовкой и реставрацией тел умерших к предстоящему погребению. Он признает — многолетняя работа в морге кардинально меняет общее мировоззрение и делает людей гораздо более прагматичными, однако как человек он вовсе не ожесточился и считает свою профессию важной гуманитарной миссией.

«Конечно, это такая специфическая работа, которая априори не может доставлять человеку какое-то традиционное удовольствие, ведь это ежедневная работа с телами умерших. Мне в моей работе больше всего нравится именно конечный результат. Ведь, например, очень часто к нам привозят тела людей после страшных автомобильных аварий, с ужасными повреждениями и деформациями на лицах. И я их тщательно, аккуратно подготавливаю, провожу косметическую реставрацию, чтобы несчастные родственники во время похорон могли спокойно, по-человечески проводить человека в его последний путь», — говорит Ростислав Грищенко.

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Основная терапия и борьба со стереотипами

Ростислав занимается акробатикой на пилоне несколько раз в неделю, регулярно посещая как индивидуальные занятия с тренером, так и общие групповые тренировки. Мужчина откровенно признается, что спорт стал для него главной, незаменимой психотерапией: «После очень тяжелого, изнурительного рабочего дня хочется просто максимально отвлечься от всего увиденного. И именно для этого идеально подходит пол-спорт. Я получаю здесь такую колоссальную дозу чистого адреналина во время выполнения трюков, что он полностью, мгновенно отключает мой мозг от всего, что происходило в морге».

Тренер Надежда вспоминает, что когда Ростислав впервые переступил порог её зала три года назад, у него была довольно плохая подвижность и сильная скованность в плечевом поясе — что было напрямуюсвязано с постоянной тяжелой физической нагрузкой на его основной работе. У парня далеко не всё получалось с первого раза, однако наставница всегда искренне гордилась своим единственным учеником-мужчиной.

Интересно, что в группе, где занимается Ростислав, кроме него тренируются исключительно девушки.

На единичные негативные комментарии или осуждение в сети, где некоторые пользователи продолжают доказывать, что танцы на пилоне — это не мужское дело, Ростислав уже давно вообще не обращает никакого внимания. Зато он искренне надеется, что его личный публичный пример поможет многим другим людям наконец-то преодолеть внутренние страхи, застенчивость или комплексы и начать смело заниматься своим любимым делом, независимо от профессии и взглядов окружающих.

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«Людям просто нужно больше интересоваться, что это за спорт на самом деле. У нас даже к девушкам, которые танцуют на пилоне, иногда относятся с предубеждением — мол, ты какая-то не такая. Стереотипы у людей есть, от них никуда не деться, но я абсолютно уверен, что со временем все эти глупые предрассудки просто исчезнут из нашего общества», — заключает Ростислав.

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