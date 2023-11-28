До 1 декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК СП: что это значит

Такие списки в военкоматы также представляют учреждения образования, органы местного самоуправления и другие.

Все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Кто должен подать списки военнообязанных

Эти списки должны подавать также:

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, ведущих учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

Зачем это необходимо

"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете", — пояснила Марина Бекало.

Напомним, до конца года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан законопроект, расширяющий права работников военкомата.

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