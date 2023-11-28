До 1 декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК СП: что это значит

Такие списки в военкоматы также представляют учреждения образования, органы местного самоуправления и другие.
Все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.
Кто должен подать списки военнообязанных
Эти списки должны подавать также:
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, ведущих учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;
- Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.
Зачем это необходимо
"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете", — пояснила Марина Бекало.
Напомним, до конца года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан законопроект, расширяющий права работников военкомата.
Читайте также: