"До 10 ракетных ударов в месяц": Жданов предупредил об опасности и назвал цели россиян

Сколько ракет накопила Россия и когда может снова ударить.

В ночь на 7 июня российская армия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и "шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили 48 дронов и пять ракет. Под ударом снова оказался Староконстантинов в Хмельницкой области.

Зачем враг атаковал город, сколько ракет накопил и когда может снова ударить, в комментарии сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Староконстантинов – это их главное головная боль. Вероятнее всего, российское командование надеется, что именно в Староконстантинове будут размещены самолеты F-16. Они их пытаются достать. Судя по тому, как мы отбиваемся, я думаю, что там уже система противовоздушной обороны более современная, усиленная. И на сегодняшний день мы можем их защитить", – говорит Олег Жданов.

По его словам, очередная российская атака ничем не отличалась. Враг использовал мало ракет, вероятно, из-за их нехватки или технической неисправности носителей.

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“Четыре борта – пять ракет. Фактически, каждый самолет по одной ракете нес. Единственное, я бы обратил внимание на очень разнообразную траекторию или маршрут полета "шахедов" по территории Украины. И ракеты тоже очень странно. Они зашли во Львовскую область, потом развернулись и через Ровенскую область пошли непосредственно на цель”, — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт объяснил: это может говорить о том, что россияне помимо огневого поражения пытаются вести разведку украинской противовоздушной системы.

“К сожалению, пока таких сведений нет. Было бы хорошо, если бы Воздушное командование предоставило информацию, поднимали ли в воздух два российских Су-24МР, которые находятся в Беларуси. Почему я о них говорю? Потому что это на базе Су-24 самолет-разведчик. Они могли сопровождать параллельным курсом в воздушном пространстве Беларуси дошедшие до Львовской области ракеты, а затем развернувшиеся на цель. И обнаруживать все радиолокационные станции, которые мы включали в ход этих ракет для их отслеживания и перехвата”, — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт считает, что у российской армии есть возможность устраивать до десяти таких комбинированных ударов по Украине в месяц.

“С учетом того, что они в месяц до 100 ракет производят, и тех запасов, которые у них примерно есть по нашим оценкам, они могут позволить себе устроить до 10 ракетных ударов в месяц. Вот таких по 5-10 ракет и по 40-50 "шахедов", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, после полуночи россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы информировали о движении дронов в разных областях.

Впоследствии Россия произвела ракетный обстрел. Основная группа ракет атаковала аэродром в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

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