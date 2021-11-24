До 100 гривен за литр: почему масло бьет ценовые рекорды и стоит ли уже делать запасы

До 100 гривен за литр: почему масло бьет ценовые рекорды и стоит ли уже делать запасы

Подорожание энергоносителей, особенно газа, является виновником роста цены на масло.

На фоне существенного повышения цен на почти все продукты питания — подсолнечное масло заслуженный рекордсмен, потому что прибавило в цене в этом году на 80%. Эксперты в прогнозах осторожны, но советуют уже подумать о запасах. Сейчас за нее просят от 40 до 70 гривен за литр.

О том, кто виноват в том, что украинцы все больше заработанных кровных должны тратить на продовольствие – говорится в сюжете ТСН.

"До декабря мы еще будем иметь такую цену. А дальше, что будет в январе-феврале – говорить невозможно, не зная цену на энергоносители", – отмечает эксперт Всеукраинского аграрного совета Денис Макарчук.

Именно подорожание энергоносителей, особенно газа, и является виновником роста цен на масло. Ведь они составляют не менее 20% стоимости бутылки. И еще 5% – это зарплаты на предприятиях. Остальные – 5% – логистика, чтобы разлить уже готовый продукт в бутылки и доставить в магазины. А вот по меньшей мере 70% — это сырье – семена подсолнечника, которые, несмотря на рекордный урожай в этом году, тоже взлетели в цене.

Ценовой рекордсмен: почему подсолнечное масло снова подорожало

"Подсолнечник полтора года назад стоил 12 гривен за килограмм, сейчас – 19. За этот же период удобрения подорожали втрое", – объясняет президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Между тем в Министерстве агрополитики не видят предпосылок к столь стремительному взлету цен на подсолнечное масло. Но эксперты неумолимы – поскольку Украина является крупнейшим в мире экспортером, цены диктует не внутренний, а именно международный рынок.

В свою очередь эксперты успокаивают украинцев: на полках магазинов дорожать до конца года масло точно не будет. А вот что будет весной – спрогнозировать уже невозможно. Потому что для производства удобрения для подсолнечника требуется газ, а он дорожает.

Напомним:

Цена на сало побила все рекорды и оно теперь дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.