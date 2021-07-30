До 14 лет не может быть заключен: как накажут парня, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом

13-летнего подростка поместили на 30 дней в приемник-распределитель.

Подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третяк суд избрал меру пресечения. 13-летнего подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.



Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней", — подчеркнули в областной прокуратуре.



Отметим, что из-за возраста, подростка не смогут отправить за решетку, если в суде будет доказана его вина. Максимальное наказание за убийство — принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет.



"В настоящее время он является основным подозреваемым в совершении преступления. Он гулял с девочкой до ее исчезновения. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. До этого возраста ребенок, совершивший преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал ТСН.ua пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.



Любопытно, что возраст на момент совершения преступления остается фиксированным. То есть в случае, если судебные разбирательства затянутся на год и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет — он все равно будет помещен в приемник-распределитель



"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки — это значение не возымеет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будет обнаружена халатность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", — добавили в областной прокуратуре.



Уже по истечению трех лет руководство приемника определит, перевоспитался ли подросток. Если нет — срок его содержания могут продлить.

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