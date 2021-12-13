"До 30 человек были уничтожены физически": экс-руководитель уголовной разведки рассказал об "оборотнях в погонах"

В зоне ООС действует специальный режим пропуска и документы прикрытия там не действуют.
Во время "лихих 90-х" в правоохранительных органах было много "оборотней в погонах", в частности, причастных и к убийствам своих коллег.
Об этом 13 декабря в прямом эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1" сказал один из учредителей Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), организатор и руководитель Управления уголовной разведки в составе МВД Украины Валерий Кур. В студии обсуждали скандальное увольнение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
"Очень хорошо, что общество и власть цепляются за такие случаи (скандал вокруг поведения Гогилашвили – ред.). Представьте, насколько повзрослело наше общество и каким оно стало настоящим! Я там (на отснятом видео – ред.) ничего особенного не увидел", – сказал Кур.
Он рассказал, что когда он был еще на должности, то получал документы прикрытия.
"Вы знаете, что такое документы прикрытия? Я, как начальник управления уголовной разведки ГУБОП МВД (1994-2000 годов), имел от министра внутренних дел право получить в начале года 100-200 документов прикрытия. Это было для разведчиков, офицеров и некоторых моих должностных лиц. Руководящий состав обязательно имел такие же документы. Это значит, что, несмотря на твое состояние, любой сотрудник должен пропустить. Там также могут быть разные номера", — пояснил Кур.
В то же время, он напомнил, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе действуют определенные правила и инструкции для всех.
"В этой зоне (фронтовая зона на Востоке Украины — ред.) инструкции, правило, приказ. Ты должен остановиться за определенное количество метров, несмотря на то, кто ты и какая персона. Никакие документы прикрытия не действуют. А в этой ситуации (с остановкой автомобиля Гогилашвили – ред.) непрофессионал. Здесь детство. Вы знаете, сколько в нашей системе оборотней в погонах? Очень хорошо, что на таком начинают ловить. Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в одном из отделений Киева Гончаров в 1990-х, при министре внутренних дел Кравченко, имея такие документы прикрытия, просто "отщелкивал". Многие сотрудники тогда погибли — до 30 человек были уничтожены физически. И министр, и начальник милиции города догадывались. Вот это были 1990-е. Поэтому это уже веяния времени", — рассказал Кур.
Напомним, 13 декабря правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Все – из-за скандала, который он устроил на въезде в зону ООС. Гогилашвили возмущался, что его не узнали в лицо и попросили показать документы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
И это, как оказалось, не первый случай, когда замминистра пытался воспользоваться своим статусом. "Украинская правда" опубликовала видео похожего инцидента. Замминистра разозлило, что его авто остановил патрульный. Как и на блокпосте, он кричал и грубил полицейскому, который его не узнал.
Уволить Гогилашвили после инцидента просил президент Владимир Зеленский. И правительство утвердило его отставку.
В МВД Гогилашвили отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
Уже после скандалов, которые сделали Гогилашвили узнаваемым, в медиа появилась информация, что он якобы имеет российский паспорт и раньше работал помощником боксера и депутата Госдумы России Николая Валуева.