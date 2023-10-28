"До" и "после" подрыва Каховской ГЭС: как изменилась река Днепр и ее побережье (фото)

Остров Хортица – отсюда начиналось Каховское водохранилище. Вернулся ли Днепр в первоначальные очертания после подрыва Каховской ГЭС, посмотрим на карту 1948 года.

70 лет штормов и осадков не изменили русло. Впрочем, сходство разве что визуальное, рассказывает корреспондентка ТСН Наталья Ярмола в документальной ленте "Увидеть дно".

Каким был Днепр до постройки Каховского водохранилища

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Вот так изменился, когда плотину возвели

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

А вот так выглядит сейчас

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Человеческая рука безвозвратно отредактировала экосистему.

“До строительства Каховского водохранилища на этом участке водилось 78 видов рыб. Из них были очень ценны осетровые рыбы. Здесь были проходные рыбы – это сельдь. То есть черноморская каспийская сельдь, ее можно было ловить в августе, сентябре месяце здесь, на побережье Днепра. Не везти из Норвегии как сейчас, а ловить здесь местный вид”, – рассказывает и.о. заведующего сектором охраны природы национального заповедника Хортица Михаил Муленко.

Пока ГЭС работала, цветение воды каждое лето превращалось в стихийное бедствие. В 80-е его пытались побороть зарыблением чужеродными видами: белым амуром и толстолобом. Наконец побороли редкие виды рыб.

"Из 78 осталось около 18, то есть 60 видов просто они исчезли на этой территории", — говорит Михаил Муленко

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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