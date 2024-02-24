"До" и "после" вторжения: какими были разрушены украинские города и как выглядят сейчас (фото)

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения ТСН.ua подготовил материал, как выглядели уничтоженные и разрушенные украинские города до и после полномасштабного вторжения.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало жесточайшим военным конфликтом на европейском континенте со времен Второй мировой. Даже боевые действия на Балканах в конце ХХ ст. не были такими жестокими и кровопролитными.

Российские оккупанты беспощадно уничтожают украинские города и села. Ракеты и дроны падают на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Населенные пункты на линии столкновения РФ просто стирают с лица земли, пытаясь продвинуться дальше и захватить еще больше украинских территорий. Авдеевка, Бахмут, Соледар, Марьинка и многие другие – теперь только точки на карте. Там не осталось ни одного уцелевшего дома.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения ТСН.ua подготовил материал, как выглядели уничтоженные и разрушенные украинские города до и после полномасштабного вторжения.

Волноваха

Заметим, что и до полномасштабки Волноваха страдала от российских обстрелов. Так, 13 января 2015 года оккупанты обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 человек, еще 18 ранены.

Расстрелянный автобус / Фото: YouTube

Однако несмотря на близость к линии фронта все "восемь лет, когда бомбили Донбасс", город жил спокойным, насколько это было возможно, жизнью.

Фото: Фото из открытых источников

Стадион в Волновахе. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Отремонтированная школа №5 в Волновахе. Фото: Донецкая ОГА

Волноваха – один из первых населенных пунктов, полностью разрушенных РФ во время полномасштабного вторжения. Город – важный транспортный узел, его оккупанты пытались захватить в первые дни великой войны.

27 февраля 2022 года оккупанты сначала захватили Волноваху, но вскоре были выбиты из города украинской армией. До 12 марта, когда россияне снова захватили Волноваху, они беспощадно обстреливали город.

Сообщение ГСЧС за 12 марта 2022 года

Теперь то малочисленное население, которое осталось, живет без света, воды и отопления, стоя изо дня в день в очередях за бесплатной едой.

Цинизм россиян: зарисовали желто-голубое сердце триколором, а руин даже не пытаются восстановить/Фото Волноваха.City

Мариуполь

Во время осады Мариуполя и "Азовстали" россияне практически уничтожили этот город – крупный промышленный центр юга Украины, в котором до полномасштабного вторжения проживало более 400 тыс. человек.

Таков был Мариуполь, когда его "бомбили восемь лет".

Таким был Мариуполь до войны / Фото: Википедия

Мариуполь празднует день увольнения. 2021 год.

А таковым стал после "освобождения".

Фото: Getty Images

Фото: Мариупольский горсовет

Фото: Associated Press

Разрушенный русскими оккупантами мариупольский драмтеатр / Фото: Мариупольский горсовет

Дом с часами в Мариуполе до и после уничтожения/Коллаж: ТСН.ua

Теперь оккупанты пытаются создать впечатление "восстановления" города: сносят поврежденные жилые дома, выселяя из них местных жителей, и наскоро строят новые.

Новостройка на месте "Дома с часами" в Мариуполе/Скриншот

Однако в новые дома заселяют не местных, а завезенных россиян, которые должны выполнять роль гауляйтеров. Речь идет о силовиках, так называемой "администрации", учителях, которые будут забивать мозги мариупольских детей "русским миром", и проч.

Легендарный завод "Азовсталь" до войны

Фото: Associated Press

Фото: УНИАН

и после

Фото: Дмитhbq Козацкий/Facebook

Оккупанты на "Азовстали" / Фото: Associated Press

Северодонецк и Лисичанск

Северодонецк и Лисичанск Луганской области познакомились с "русским миром" еще в 2014 году. Но 22 и 24 июля 2014 соответственно оба города были освобождены. После оккупации Луганска Северодонецк стал административным центром области.

Северодонецк к началу великой войны/Фото donbas24

Вместе с Лисичанском они составляли агломерацию.

А такими эти города стали после прихода "русского мира".

Театр Северодонецка / Фото: Сергей Гайдай

Одна из многих разрушенных многоэтажек Северодонецка / Фото: Сергей Гайдай

Лисичанск / Фото: Сергей Гайдай

И даже после более чем 1,5 г. оккупации россияне не собираются восстанавливать эти города. Это свежие фото из Северодонецка, опубликованные в соцсетях.

Разрушенный Северодонецк/Фото Северодонецк online

Соледар

Таков был Соледар в апреле 2022 года. Тогда сюда еще не достали "освободители".

О решении украинского командования уйти из Соледара объявили 25 января 2023 года. На такой шаг Украина пошла, чтобы сохранить жизнь своих военных.

И таковым он стал после прихода россиян.

Разрушенный Соледар/Скриншот

Разрушенный Соледар сняли на видео

Бахмут

Сражение за Бахмут стало одним из самых кровавых за время полномасштабного вторжения.

Таким был Бахмут раньше.

Фото: Фото из социальных сетей

А таким стал теперь.

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Associated Press

Но не только Донбасс пострадал от рук российских окупантов. Слобожанщина, Запорожье и даже Сиверщина, которая расположена далеко от фронта, но близко от РФ, постоянно страдают от разрушительных российских обстрелов.

Орехов

Например, прифронтовый город Орехов на Запорожье а 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов. По словам главы ОВА Федорова, в городе безлюдны улицы. Люди скрываются даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко. Россияне беспощадно уничтожают город КАБами и другими снарядами.

Фото: Национальная полиция Украины

А раньше Орехов был таким.

Фото: Фото из социальных сетей

Херсон

Фото: paikova_olesia

Мы показали только некоторые города, разрушенные из-за полномасштабной агрессии России. На самом деле уничтоженных населенных пунктов гораздо больше и оккупанты изо дня в день продолжают это делать.

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