До какого предела озвереет Путин, атакуя Киев: эксперт назвал сценарии и цель РФ

Военный эксперт назвал сценарий, который Путин может использовать против Киева / © ТСН

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В течение следующих недель и месяцев войны против Украины глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет с не меньшей дерзостью бить по Киеву, преследуя две главные цели — о своем видении угроз для столицы Украины рассказал в комментарии для ТСН.ua военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Путин обстреливает Киев не только ради медийности этих ударов. Я на 100% убежден, что у России есть цель влиять не только на гражданских, обстреливая жилые кварталы. Начальнику штаба ВС РФ Герасимову нужен KPI — показатель эффективности, о котором ему нужно отчитываться выше. Этот KPI для России состоит в том, чтобы снизить атаки со стороны Украины по российским НПЗ, стабилизировать ситуацию настолько, чтобы Украина не перерезала логистику. Каким образом? Россия считает, что нужно найти все места производства украинских дронов, складские помещения и уничтожить все в ноль. Я убежден, что процентов 70 россияне ставят на военные цели плюс на уничтожение энергетической инфраструктуры. И примерно 15 процентов россияне ставят на террор гражданского населения. Как следствие — страдают жилые комплексы», — говорит Иван Ступак.

И продолжает: «История свидетельствует о том, что когда одна страна вторгается в другую, то армия страны-захватчика убивает и издевается над гражданским населением ради запугивания. Так заставляют сдаваться. Так делала наполеоновская армия, такое делали тевтонцы. Есть примеры и в истории более современных военных конфликтов. Допускаю, что Россия нафантазировала себе то, что может разрушить Киев, а затем восстановить. Поэтому для них эти разрушения не имеют значения».

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Что остановит Путина в войне против Украины

Опираясь на свой опыт по аналитике, Ступак говорит о психотипе Путина следующее: «Тонкокожий — обижается на все известные кричалки о том, кто такой Путин, его это задело, несмотря на то, что он — КГБист. Он очень уязвим, коварен, мстителен и принципиален. Я несколько раз в своей жизни встречал людей, которые в свое время окончили школу КГБ имени Дзержинского. У них есть один общий признак — принципиальность. Это, возможно, один из самых худших факторов. Принципиальность классна для спортсменов, когда человек на морально-волевых качествах бежит марафон. Но если человек на морально-волевых качествах настроен разрушать — это хуже всего, с ним трудно договориться, поскольку такой человек действительно слабый и уязвимый».

На вопрос о том, что сможет остановить Путина или ответом на этот вопрос может стать только смерть этого диктатора, Иван Ступак ответил следующее: «Что-то должно сработать. Европейцы сейчас строят для него „золотой мостик“. Это делается для того, чтобы пришедший в твою страну враг имел возможность выйти и сохранить лицо. Путину пытаются это показать. В этой войне любая сторона желает объявить свою победу. Украина хочет сказать о том, что мы выстояли и удержались. А россияне хотят сказать, что они захватили. Путину докладывают его подчиненные, его министр обороны, что российской армии осталось еще несколько недель, и Украина якобы сломается. Путин на это ведется и не желает завершать войну».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве РФ превратила дома в руины. Под завалами ищут людей.

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