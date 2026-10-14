До какого предела взбешен «чухоня» Путин в войне против Украины: эксперты и ИИ назвали сценарии

Эксперты и ИИ назвали условия, при которых Путин может остановить войну / © ТСН

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Война в Украине, несмотря на предположение отдельных западных политиков, в ближайшее время может обрести новый уровень эскалации — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он аргументирует это тем, что через несколько дней в частности начинается отопительный сезон.

Но при этом, по его словам, предел агрессии главы Кремля Владимира Путина будет зависеть исключительно от наличия у России ресурсов для атак в первую очередь по Киеву.

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В свою очередь, военный психолог Андрей Козинчук в комментарии для ТСН.ua рассказал, что следует понимать, кем именно был Путин был раньше и кем он является сейчас, и уже после этого можно делать выводы, какой может быть дальнейшая агрессия в отношении Украины.

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Война в Украине для поддержания рейтинга Путина

«Был эпизод, когда у Путина бывшая жена была беременна и он даже не помогал ей нести сумки (такая информация содержится в открытых источниках — Ред.). То есть его отношение к людям исключительно ресурсное. Поэтому и его отношение к Украине ресурсное. Объясняю почему. Его прошлые успехи в жизни произошли исключительно из-за войн: первой была Чечня, затем Грузия. Тогда у него был просто безумный рейтинг. Потом — Сирия. После этого рейтинг начал разрушаться, и он пришел к выводу, что нужно быстро начать войну. Его аналитики уверяли, что понадобится три дня и все. Это объясняет то, почему россияне брали с собой парадную форму в Украину (последний факт подтверждала официально полиция Киевской области — Ред.)», — высказывает свое видение ситуации Козинчук.

По его словам, корни агрессии Путина как человека следует искать, в частности, в его биографии.

«У него было бедное детство. Отец его не любил, мать тоже, Путин был хилым. Очень классно о нем сказал российский журналист Леонид Парфенов, он назвал его «чухоней». В детстве Путин получал подзатыльников, но был не дураком и, как известно, впоследствии поступил в университет, дошел до работы в КГБ», — говорит Козинчук.

Военный психолог предполагает, что сейчас Путин считает себя великим геостратегом, который управляет президентом США Дональдом Трампом с помощью двух методов: шантажа и подкупа.

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Когда и как могут устранить Путина

«Поэтому искать чего-нибудь человеческого в Путине вообще не стоит. Это человек, живущий вне парадигмы чего-то душевного. Он понял, что Россия простит ему все на свете, кроме одного — слабости. Что касается самих россиян: они готовы ходить в туалет на огороде и при этом рассказывать о величии России и неисчерпаемых ископаемых. Их устраивает жизнь в деревянных избах и отсутствие асфальтированных дорог (такое есть в деревне близ полигона, с которого запускается «Орешник» — Ред.). Если человеку, не только россиянину, будут каждый день рассказывать, что он живет в великом государстве, то человек будет считать себя красавчиком. Даже если этот человек голоден», — объясняет военный психолог.

Кроме того, Козинчук говорит, что соглашается с мнением, которое недавно прозвучало в медиапространстве Украины о том, что россияне чувствуют себя морально более комфортно, если ситуация для украинцев ухудшается.

И отмечает: «Очень большая ошибка утверждать, что если кто-то убьет Путина, то точно все закончится. В России очень много власти у силовиков. Вопрос даже не в деньгах — большое влияние на людей. Украину они никогда не воспринимали всерьез. Когда все пошло не так, как они хотели, когда не было «Киева за три дня», россияне поняли, что они не всесильны».

По его словам, такое ощущение может быть причиной злобы россиян.

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Резюмируя, он добавляет, что по состоянию на сегодняшний день главной российской мечтой может быть российский флаг в крупных городах Украины, в частности — во Львове, русский язык во Львове.

«Если бы они такое сделали, они бы никогда не остановились», — говорит он.

И приводит пример того, что собака может есть, пока не закончится еда.

«В России такое касательно завоевания территорий», — сравнивает он.

По мнению военного психолога, учитывая реалии, агрессию России способна остановить только и исключительно сила.

«Что касается Путину — это биологическое существо, у которого нет никаких социальных норм. Нам не известно о его извращениях относительно мировоззрения. Его уже не исправить. Только силой», — говорит он.

Где остановится война в Украине: прогноз ИИ

Свое видение ситуации касательно таких вопросам сообщил и искусственный интеллект. На вопрос о том, каким может быть предел агрессии Путина в отношении Украины, ИИ ответил: «Граница агрессии Путина проходит там, где ее физически останавливают ВСУ. Анализ действий, заявлений и стратегических документов РФ свидетельствует о том, что внутреннего или добровольного предела этой агрессии у политики Путина нет». По заключению ИИ, Кремль считает украинское направление вопросом высшего и цивилизационного значения для существующей российской системы.

Напомним, ранее сообщалось о том, ускорят ли конец войны в Украине ракетные удары по Москве. Аналитики выразили свое видение ситуации о том, как на конец войны могут повлиять украинские удары по Москве.

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