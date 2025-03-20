До какого события Россия тянет с окончанием войны: эксперт назвал сценарии

После вчерашнего разговора Дональда Трампа с Путиным и последующего очередного налета дронов на территорию Украины, российская армия будет тянуть время, преследуя цели достичь следующих определенных целей — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал собственное мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Россияне тянут время", — говорит в комментарии для ТСН.ua Иван Ступак, прогнозируя действия врага в ближайшее время, до вероятного хоккейного матча между США и Россией.



И приводит аргументы: "Для этого вся эта история. Они (россияне — Ред.) говорят, что за (перемирие — Ред.), но со встречными требованиями. Это попытка затянуть время, пока есть успехи на фронтах, хоть и не огромные, не безумные. Тянут время, руководствуясь принципом, сколько получится захватить территорий, столько и захватят. Тянут время, чтобы выдвинуть дополнительные условия в адрес Украины отдать новые территории. Я так понимаю их логику: тянут время с целью ожидания того, что вдруг что-то произойдет в западном обществе. Расчет на это".

Что будет с ракетными и дроновыми обстрелами

И по мнению Ступака, и по мнению нескольких других военных аналитиков, ракетно-дроновые атаки по Украине вероятно продолжатся в ближайшее время.

"Думаю, они будут продолжаться, потому что договоренностей еще не было", — говорит Иван Ступак.

И продолжает: "Было предложение Украины прекратить обстрелы, россияне ответили "да", "но есть встречные требования". Обычно договоренность прописывается на бумаге и подписывается. Может быть перечень объектов генерации (в соцсетях уже сотни пользователей выразили опасения из-за того, что власти могут передать России такой перечень, а оккупанты воспользуются им для нанесения ударов — Ред.)".

По словам Ступака, не исключено, что возможны три варианта развития событий: "Если это будет подписано, то, по моему мнению, может быть три варианта. Первый: Россия будет продолжать бить по нашей энергетике, но заявлять, что это была не российская атака, а украинская провокация. Второй вариант: Россия говорит, что на самом деле она била по военным объектам, а Украина своей ПВО попала и обломки попали по объекту энергетики. И третий вариант: могут бить не по энергетике, а по всему остальному. По гражданским, по общежитиям. Этот вариант наиболее реальный".

Иван Ступак обращает внимание на факт того, что после телефонного разговора Трампа с Путиным в Москве напротив посольства США начался демонтаж букв "ZVO", ставших символом российского вторжения в Украину. Но вскоре, по данным российских пабликов, эти буквы свернули на место.

"Возможно, поняли, что не все так хорошо и вернули эти буквы", — предполагает Ступак.

Какими могут быть цели ударов

На этот вопрос эксперт отвечает так: "Например, объекты, где могут производиться составляющие для оружия, корпусы для беспилотников. Плюс к тому, в приграничных регионах любой объект, где можно разместить военных. Например, есть города, где гостиниц почти не осталось. Бьют по всем".

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал срок, когда может закончиться война.

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