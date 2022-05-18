До конца года Путин хочет мобилизовать до полумиллиона солдат: военный эксперт объяснил, удастся ли это ему

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что до конца года Россия хочет мобилизовать до 450 тысяч солдат.

По инсайдерской информации из России, только к концу лета с помощью первого этапа скрытой мобилизации Путин хочет собрать еще 100 тысяч пушечного мяса.

Об этом Олег Жданов сообщил в комментарии ТСН.ua.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия готовится к продолжительной войне против Украины. Военный эксперт Олег Жданов напоминает, что Путин стремится к победе. По его словам, Россия не определяет сроки продолжительности войны.



"Если считать юридически и фактически, то мы сражаемся с февраля 2014 года, когда Россия начала операцию по аннексии Крыма, а затем война на Донбассе. Это все одна и та же война. Просто она была отсрочена подписанием Минска-2", — напоминает эксперт .



Кроме этого Алексей Резников, ссылаясь на данные украинской разведки, добавил, что общая российская объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тысяч личного состава.

Олег Жданов говорит, что, учитывая такую численность (это и те части, которые находятся на территории РФ – ред.), но участвуют в войне (ракетные и авиационные подразделения, а также части, обстреливающие нашу границу – ред.), это почти та же самая по численности группировка, которая заходила 24 февраля на территорию Украины.



"Тогда мы оценивали численность группировки примерно 175 тыс. человек. Сегодня это 167 тыс. Почти то же. Для нас проблема в том, что добровольцев повоевать в Украине из беднейших и депрессивных регионов Росси, к сожалению, еще хватает. С техникой да, проблемы. А вот с личным составом проблем у них пока нет", — отмечает военный эксперт.



По его словам, к концу лета с помощью первого этапа скрытой мобилизации Россия хочет собрать около 100 тыс. человек. До конца года, по непроверенной инсайдерской информации, – 400-450 тыс.



"Но здесь, во-первых, вопрос, будет ли такое количество желающих. Потому что поддержка этой войны в России все же снижается, как бы в Кремле не хотели, и пропаганда не работала. Среди населения меняются настроения по поддержке этой войны. Второе, и самое главное, сможет ли экономика России удерживать такое количество мобилизованных. Их же не просто нужно содержать, а еще и кормить, одевать, вооружать, обучать и затем отправлять в Украину для участия в войне", — пояснил Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт объяснил, как Путин руководит войной в Украине.

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