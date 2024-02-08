"До костей военный, имеет хорошие отношения с президентом": окружение Сырского – о новом главкоме ВСУ

Об Александре Сырском говорят, что это требовательный, но справедливый человек.

После того, как президент назначил главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Александра Сырского, в окружении последнего прокомментировали эту кадровую перестановку.

"Эмоции переполняют. Я радуюсь за Сырского. Это требовательный, но справедливый человек. До костей военный, но хорошо относится к людям. Повторюсь о справедливости. У него хорошие отношения с президентом со времен обороны Киева", – рассказал в комментарии для ТСН.ua военный, который служит вместе с Сырским.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерала Александра Сырского.

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