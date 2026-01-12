До минус 24°C: Украину накрыла самая лютая зима за 10 лет, когда закончатся арктические морозы

На этой неделе Киев станет самым холодным местом в Европе

Аномальное похолодание и снегопады накрыли Украину. Эксперты прогнозируют, что холодная погода будет держаться как минимум неделю.

По словам эколога Александра Соколенко, мы просто отвыкли от настоящих зим, которые в последние десятилетия были «ласковыми» для Киева. Но это было не всегда.

«Наибольшие морозы в Киеве были в 2012 году, тогда в столице столбики термометров фиксировали минус 27 градусов. До этого низкая температура до 27 градусов наблюдалась в Киеве в 2006 году», — рассказывает эколог Александр Соколенко.

Откуда взялись сильный мороз и снег

На прошлой неделе через Украину прошли два южных циклона.

«Они двигались условно из района Черного моря, его западной части. И шли через Одесщину, Херсонщину на северо-восток. Из-за этого в Украине выпадали интенсивные осадки. Но поскольку теплый фронт циклона и холодный находились в пределах Украины, получилось так, что южная и юго-восточная часть страны оказалась в теплой зоне фронта этого циклона. И там выпадали интенсивные дожди. А в центральной части циклона, где встретились холодные и тёплые воздушные массы, выпадали смешанные осадки и шел ледяной дождь. В том числе в Киеве», — рассказывает Александр Соколенко.

Эколог объясняет, что ледяной дождь выпал из-за того, что температура у поверхности земли была около двух градусов мороза, а температура в дождевых облаках плюсовая. То есть шел дождь, но когда он долетал до земли, то превращался в лед. Последствия этого Киев испытывает и сейчас.

«А на западной части Украины выпадали интенсивные снегопады. Все это результаты двух циклонов, шедших волнами по практически одинаковой траектории. Они принесли следующие дифференцированные по стране осадки: дождь, ледяной дождь и снег. Наибольшие последствия от циклонов ощутил Киев: здесь и снег выпадал, лил дождь, который превращался в лед. Столица оказалась посередине и фактически на грани теплого и холодного фронтов», — отмечает Соколенко.

После того, как все атмосферные вихри переместились северо-восточнее Украины, они в свою циркуляцию привлекли очень большой объем арктического воздуха.

«Вокруг циклона воздух вращается против часовой стрелки. Он сместился северо-восточнее Украины и активно привлекает холодный арктический воздух к нам. И это прежде касается севера и запада Украины, также холодный воздух зайдет на северо-восток и больше всего от морозов будет страдать Черниговщина. В меньшей степени это коснется юга Украины, но там тоже будет морозно. А лучше ситуация была на юго-востоке Украины, там фиксировались плюсовые температуры или небольшие морозы», — объясняет Соколенко.

Эколог называет все это стечением обстоятельств. Но напоминает, что в последние годы мы наблюдаем достаточно теплые зимы. К примеру, в январе 2025 года температура воздуха в Киеве была более характерной мартовской. То есть плюсовой, и в городе даже не было климатической зимы. Подморозило немного только в феврале, в конце месяца.

«Подобная „весенняя зима“ повторялась довольно часто. Если мы проанализируем последние годы, то так было из года в год более десяти лет. Фиксировались незначительные эпизодические морозы, но температура держалась выше 0 градусов. И была практически не зимней. А в этом году циклоны принесли нам зиму и уже необычное для нас похолодание. Потому что мы действительно уже отвыкли от настоящей зимы и морозов», — отмечает Александр Соколенко.

Когда ждать потепления

Специалист прогнозирует, что в ближайшие дни не стоит ожидать ослабления морозов, они будут становиться еще сильнее.

«В ближайшие дни Киев, Киевщина и юг Беларуси станут самым холодным местом в Европе. Даже если сравнивать с Европейской частью России, то в высокогорье Кавказа будет теплее, чем в Киевской области. В Москве прогнозируется минус 9 градусов. То есть, более низкой температуры не будет ни в одной стране, которая оказалась под влиянием двух циклонов. В Киевской области прогнозируется до 22 градусов мороза», — прогнозирует Соколенко.

Эколог добавляет, что трудно сказать, сколько будут держаться такие морозы.

«Думаю, что морозы в Киеве, вероятно, задержатся до следующих выходных. А пик похолодания, скорее всего, придется на 13, 14, 15 и 16 января. В этот период ожидается, что в Киевской области может быть до 22 градусов мороза. Что касается запада Украины, например Львовщины, то там будет морозец, но не такой крепкий — 9-10 градусов. А холодное всего до конца недели будет на севере Черниговщины — до 24 градусов мороза. На юге Украины до конца недели морозы не будут экстремальными, в Одесской области ожидается от 6 до 9 градусов мороза, а в Крыму от 2 до 7», — прогнозирует эксперт.

Он добавляет, что до конца недели можно рассчитывать на ослабление морозов, а вот ждать оттепели пока не стоит.

«Теплая погода пока откладывается. И причина в том, что на значительной территории Европы, включая Украину, выпал довольно большой слой снега. Как известно, снег отражает солнечный свет и мешает прогреву земной поверхности. Если выпадает много снега, обычно формируется более холодная погода. В таких условиях солнцу труднее прогреть земную поверхность, поэтому оттепель будет не скоро», — объясняет Александр Соколенко.

Риски для растений и птиц — кто в зоне опасности

Эколог предупреждает, что сильные морозы могут нанести вред садоводам Киевщины.

«Есть высокий риск вымерзания плодовых деревьев. Это касается, например, таких капризных растений, как хурма. Она растет у многих садоводов Киевской области. Благодаря повышению годовых средних температур, хурма прижилась в Киевской области, потому что раньше ее здесь вообще не было. Вот такие деревья могут вымерзать, а также под угрозой декоративные деревья. Мороз может навредить магнолиям и многим другим растениям, просто не выдержавшим похолодания. Такого мороза не было более десяти лет и за это время в Киеве и области выросло много завезенных растений — все они в зоне риска», — говорит эколог.

Такая погода может серьезно повлиять на птиц, потому что им просто нечего есть — вся еда под снегом.

«Поэтому я рекомендовал бы людям кормить птиц в этот период. Синичек лучше кормить семенами подсолнечника или ореха. По своему примеру скажу, что проще купить большой мешок семян и подкармливать птиц длительное время, раскладывая его по кормушкам. К ним сейчас слетается очень много птиц, даже лесные птицы залетают за едой в Киев. По статистике, значительная часть птиц погибает именно в столь холодный период», — рассказывает Александр Соколенко.

К этому он добавляет, что стоит позаботиться о воде для птиц во время морозов, потому что все, что есть на улице, замерзает. Поэтому следует сделать так, чтобы птицы могли хоть немного попить воды, потому что они рискуют погибнуть как от голода, так и от обезвоживания.

Эколог отмечает, что от мороза будут страдать водоплавающие птицы — дикие утки, лебеди, цапли, все, что в последние годы зимуют в Киеве.

«Сейчас у водоплавающих птиц практически не осталось места для пребывания на воде — водоемы замерзают, даже участки, где было активное течение. Такие птицы нуждаются в помощи от людей, их тоже нужно подкармливать», — говорит эколог.

Высокая угроза воздушных атак

Самое неприятное от такой погоды то, что прогнозы видит и враг в Кремле, поэтому высока вероятность, что воздушные обстрелы будут продолжаться именно в пик похолодания.

«Температура воздуха снижается. Это хорошо знают в России. Поэтому могут ударить в пик холодов. Если такие атаки будут, то в перспективе электричества у нас будет еще меньше, также будет меньше тепла. Особенно, если россияне нанесут повторные удары по энергетике. Поэтому именно в этот морозный период очень высока вероятность нанесения таких ударов. Нам нужно быть к этому готовыми», — говорит Александр Соколенко.