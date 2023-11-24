До Подольско-Воскресенского моста через лужи: когда отремонтируют улицу на Русановских садах в Киеве

Пока в КГГА не сообщают точную дату открытия моста-долгостроя.

В КГГА был рассмотрен информационный запрос сайта ТСН.ua. Мы поинтересовались у столичных властей, когда планируют отремонтировать улицу Центральную Садовую на Русановских садах.

Потоп перед мостом

Именно на эту небольшую улочку построен съезд с Подольско-Воскресенского моста на левом берегу столицы. Но после каждого дождя, улица превращается в озеро.

Местные жители жалуются, что вода вымывает заплатки на асфальте. К тому же здесь отсутствует дождевая канализация и вода подтапливает дворы и "подмачивает" репутацию нового мостового перехода, который планируют уже вскоре открыть для проезда транспорта.

Что говорят в КГГА

В КГГА информируют, что заказчиком строительства объекта "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр" является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

Там добавляют, что улица Центральная Садовая находится на балансовом содержании коммунального предприятия "ДЭУ" Днепровского района города Киева.

"Департаментом прорабатывается вопрос корректировки проекта строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр с реконструкцией улицы Центральная Садовая с обустройством водоотвода на указанной улице, и выполнения данных работ в комплексе при завершении строительства подъездов к Подольскому мостовому переходу", - сообщил в ответе на запрос ТСН.ua Богдан Клитченко, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Что известно об открытии моста

Напомним, что Подольско-Воскресенский мостовой переход обещали открыть "в ближайшие недели" еще в октябре этого года.

Как ранее сообщал сайт ТСН.ua, компания, завершающая строительство сооружения, планирует 25 ноября завершить все работы, которые должны были провести в рамках первой очереди строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Строителям осталось установить мостовое барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

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