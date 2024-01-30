"До последнего надеялась, что это ошибка": Руслана Нуца рассказала о болезненной потере в Мариуполе

Руслана сожалеет, что не успела поговорить с Ярославом, когда он был жив.

Боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты Руслана Нуца рассказала о потере лучшего друга в Мариуполе. Она говорит, что до последнего надеялась, что это ошибка.

Об этом медик рассказала в эксклюзивном интервью TSN.UA.

Его звали Ярослав. Руслана говорит, что узнала о смерти друга случайно — от побратима.

“До смерти он мне был лучшим и самым близким другом. Он всегда поддерживал, я с ним всем делилась. Я случайно узнала, что он погиб, уже не было связи. Мы около недели не переписывались. Последнее смс я ему писала: "Как ты?" Он мне написал: "Руся, все хорошо, я отдыхаю". Я ему написала: "Береги себя". И на этом наше общение закончилось. И вот уже в марте, 13 марта, я случайно узнаю. Стоит мой побратим и говорит, что были 200-е. Я всегда спрашиваю кто, нет ли там моих близких, знакомых. Он сказал позывной, и я поняла, что это Ярослав. И вот знаете, будто часть тебя умирает. Но я до последнего надеялась, что это какая ошибка”, — рассказала медик.

Алина Туришин и Руслана Нуца / Фото: ТСН.ua

На следующий день тело Ярослава привезли на завод Ильича, вспоминает Руслана.

“Я хотела с ним попрощаться, в последний раз увидеть. Я к нему пошла и в последний раз держала за руку, смотрела на него, плакала. И сказала ему все то, что не успела вживую сказать. Я до сих пор сожалею, что я всего этого не говорила ему, когда с ним была рядом, когда он был жив”, — рассказала медик.

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