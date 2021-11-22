"До последнего надеялись, что его сердце запустится": почти два часа врачи реанимировали ребенка, которого засыпало землей

"До последнего надеялись, что его сердце запустится": почти два часа врачи реанимировали ребенка, которого засыпало землей

По словам соседки – это уже третий смертельный случай.

В Сумской области под обвалом земли погиб ребенок. Это произошло в городе Лебедин на территории бывшего предприятия, куда двое школьников, 12-ти и 13-ти лет, ходили откапывать металлолом. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

Об этом 22 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Очевидица Валентина Владзиневская рассказала, что за помощью к ней обратился друг погибшего. Ребенок был в шоковом состоянии, грязный и испуганный. Подросток звал на помощь, потому что друга засыпало землей.

Женщина вызвала скорую, а сама поторопилась на место обвала. Поняв, что она здесь не поможет – побежала встречали спасателей.

Как только Алексея засыпало – сразу бросился отбрасывать землю, говорит его 13-летний друг. Но вытащить товарища не смог, потому что где его привалило — не видел.

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"В том месте, где из-под земли выглядывал элемент капюшона, спасатели начали раскапывать почву и обнаружили мальчика. Ребенка оперативно вытащили на поверхность и передали медикам", — рассказывают спасатели.

Почти два часа врачи реанимировали парня в скорой. Очевидцы говорят, что до последнего надеялись, что его сердце запустится.

В школе, где учился Алексей – траур. На парте – его учебники и цветы... Учителя ошеломлены, говорят, парень из дружной семьи, мама воспитывала троих детей одна. Алексей был – хваткий к работе, без дела никогда не сидел. Наверное поэтому и полез на заброшенное предприятие – подзаработать.

Как выяснилось сейчас, на руины бывшего завода подростки бегали едва ли не ежедневно. Лет 5 назад предприятие закрылось – на территории осталось немало металла, который выкапывали и сдавали в металлолом. Местные говорят, не раз отгоняли детей, потому что знали, что там опасно.

По словам соседки – это уже третий смертельный случай.

В Лебедине в результате обрушения почвы погиб школьник | Новости Украины

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии и кто будет отвечать за гибель ребенка. Уголовное производство было открыто по факту непреднамеренного убийства.

"Указанная территория находится в коммунальной собственности и принадлежит Лебединскому городскому совету. Будет устанавливаться, почему она находится в таком состоянии и осуществлялась ли охрана", — говорят правоохранители.

Погибшего Алексея сегодня похоронили. В семье остались еще двое детей — 12-летний брат-близнец и младшая сестренка.

Напомним:

В Одессе во время движения водителя фуры засыпало его же грузом: мужчина едва не погиб под бетонными глыбами. Во время торможения закрепленные в прицепе глыбы сдвинулись на кабину грузовика.

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