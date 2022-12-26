«До слез…»: соцсети растрогал 4-летний мальчик, не отпускавший корку хлеба, получая сладости

В Славянске Донецкой области недавно произошла история, которая не оставила безразличными многих украинцев. Все началось с того, что в соцсетях опубликовали фотографию 4-летнего местного мальчика, который при получении подарков от волонтеров крепко держал в руках маленький кусочек хлеба и не захотел отпускать его, даже получив сладости. С виду этот кусочек хлеба весил не более 50 граммов.

Позже выяснилось, что у ребенка нет мамы – она умерла, отец служит в ВСУ. Также стало известно, что мальчика зовут Алексеем, о нем сейчас заботятся бабушка и дедушки.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua спикер управления патрульной полиции в Краматорске и Славянске Ксения Яцен, когда правоохранители увидели это фото, то не смогли остаться равнодушными.

"Патрульные полицейские пришли к мальчику со сладостями, дали возможность посидеть в служебном авто. Ребенок не ожидал такого подарка, было заметно, что мальчик получил много позитивных эмоций. Как и сами патрульные из-за того, что подарили ребенку праздник", — рассказала нам Ксеня Яцен .

К этому полицейская добавила, что фото, на котором ребенок изображен с кусочком хлеба, было сделан тогда, когда ребенок получал подарок в качестве гуманитарной помощи.

В свою очередь, многие украинцы в соцсетях прокомментировали пост лишь двумя словами: "До слез..."

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