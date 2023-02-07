До сотни за 10 секунд с тремя пулеметами: виннитчане сделали для фронта уникальный внедорожник

Винницкие мастера изготовили военные баги. Авто собирали своими силами, за основу взяв машину-донора. В кузове разместили станины для нескольких пулеметов, чтобы бойцы могли быстро отстреляться и вернуться на позиции, говорится в ТСН.

Легкий, тактический внедорожник изготовили винницкие мастера, он гарцует по бездорожью и за десяток секунд набирает сотню. "Мощный мотор, 200 сил, дизельный и она, она быстрая", — говорит разработчик Юрий.

Конструктор Юрий Берко за основу взял машину с мощным двигателем и некоторые детали. Сборник и кузов мастера делали самостоятельно. Мы берем автомобиль-донор, берем силовой агрегат, коробку передач, проводку, приборы, такое, все. Все остальное делаем сами”, – добавляет Юрий.

“Приехали запчасти от сертифицированных машин и полностью все, каркас сиденья, рулевое – все с нуля. Для начала это был мотор и набор труб и все”, – добавляет мастер Володя.

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Внедорожник маневрен и с современной электроникой, но когда свет нельзя включать, пригодится встроенный прибор ночного видения.

Этот баг уже ждет в гостомельской бригаде быстрого реагирования. Техника очень нужна бойцам, чтобы быстро поражать враждебные позиции. Над автомобилем мастера работали месяц, потратили более 400 тысяч гривен. Деньги собирал винницкий волонтер с нарушением зрения Денис Романовский. Теперь этот внедорожник, уверяют винницкие конструкторы, ничем не уступает промышленным образцам. “Для специальных подразделений, для разведки, для ведения боевых действий, легкая тактическая машина, которая будет очень быстро перемещаться по местности, сможет перевозить личный состав, БК. Многие задачи, с которыми простой пикап не справится”, — говорит волонтер.

Вышла настоящая боевая машина – в кузове несколько станин для пулеметов. Это ложе, на котором будет стоять три пулемета, под каждый своя станина. Это у нас получится пулемет ДШК, и вы им работаете”, — показывают мастера.

В настоящее время мастера проводят последние тест-драйвы. Готовы делать еще, силы и воодушевление есть, лишь бы люди не забывали донатить.

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