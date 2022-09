До встречи, Борис Джонсон: превзойдет ли Лиз Трасс в должности премьера борьбу против Путина

Она станет третьей в истории Соединенного Королевства женщиной в должности премьера после Маргарет Тэтчер, которую Трасс хочет наследовать, и Терезы Мэй.

Обращаясь к тори во время первой речи в новой должности, она поблагодарила Бориса Джонсона, более известного в Украине, как Джонсонюк, заявив, что им "восхищаются от Киева до Карлайла".

Прощаясь, Борис Джонсон вспомнил о трех своих самых больших достижениях: Brexit, который вывел Великобританию из ЕС, вакцинацию от COVID-19 и помощь Украине. Само понимание настоящей угрозы путинской России сделало Джонсона самым большим адвокатом и драйвером предоставления военной помощи Украине.

Пост премьера он оставляет во времена едва ли не крупнейшего социально-экономического кризиса в стране. Британские журналисты характеризуют это так: перед новым премьером предстанет решение главной проблемы британцев "to choose between heating and eating" (в переводе с англ. — "выбор между отоплением и едой") на фоне рекордного роста тарифов на газ и свет.

ТСН.ua рассказывает, изменится ли политика Соединенного Королевства с новым премьером, как это повлияет на помощь Украине и противодействие России.

Лиз Трасс: кто она?

Прощаясь, Борис Джонсон и Владимир Зеленский обменялись очень теплыми сообщениями в Twitter после телефонного разговора в понедельник, 5 сентября. Но, вряд ли он последний, ведь настоящую дружбу и, как это называют в дипломатии, химию, Джонсон и Зеленский не скрывают.

Первым западным лидером, которому Зеленский позвонил 24 февраля, был Борис Джонсон. Именно он первым приехал в Киев, как только ВСУ разгромили российские войска под Киевом, чем задал тренд для других международных чиновников. Будучи ценителем Черчилля, Джонсон не скрывает, что хочет вернуться на должность премьера Великобритании.

Активно также циркулируют разговоры о возможном назначении Джонсона на должность генсека НАТО. Тем более, что сам Зеленский в вечернем обращении к украинцам в понедельник, 5 сентября, об этом непрозрачно намекнул. Правда, также активно ходят слухи, что Йенса Столтенберга на этом посту впервые в истории может заменить женщина.

Как бы там ни было, ни британская, ни западная пресса в целом не отправляет Джонсона в политическое забвение, хотя его родная Консервативная партия и отстранила его сама от должности. ТСН.ua писал, что, несмотря на безумную популярность и доверие к Джонсону в Украине, доверие британцев он растерял из-за скандалов и систематической лжи, на которой его ловили СМИ. За это он и поплатился должностью, хотя до сих пор остается самым популярным политиком в стране.

Ну а Украине пора работать с новой премьером Лиз Трасс, которая может пробыть в должности, если снова не произойдет каких-то громких отставок, до 2025 года. Свой долгий политический путь она начинала с Министерства юстиции, Казначейства, Департамента международной торговли и Министерства охраны окружающей среды. Трасс занимала шесть министерских должностей под руководством трех разных премьеров. Из главы МИД она пересела в кресло премьера, завоевав должность на длившейся три месяца партийной гонке консерваторов у экглавы Минфина Риши Сунака.

Во вторник, 6 сентября, Трасс вместе с Джонсоном поедет в замк Балморал, шотландской резиденции английских королей, на встречу с Елизаветой II. По традиции это должно было бы произойти в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Однако врачи не советуют королю покидать Шотландию. Поэтому в замке Балморал Джонсон подаст в отставку перед монархом, а Трасс будет назначена 15-м Елизаветой II премьером.

В западной печати можно встретить довольно неоднозначные характеристики Лиз Трасс. The Washington Post пишет о достаточно спорных оценках ее однопартийцев: одни описывали ее, как странную и склонную к ошибкам фигуру; другие называли плохой копией Маргарет Тэтчер и человеком, с которым очень тяжело работать. Почти наверняка эти сравнения появились после фото Трасс в танке во время посещения британских войск в Эстонии, потому что Тэтчер тоже фотографировалась в танке Challenger в 1986 году.

У Politico даже вышла статья с красноречивым названием "Неужели весь мир ненавидит Лиз Трасс?", где утверждается, что в большей части Западной Европы и в Администрации Байдена ее встретят с глубоким скепсисом. Хотя первый, кто приходит в голову, это президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Трасс имела заочную перепалку.

СМИ Ирландии упрекают Трасс в том, что в свое время она боролась за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, однако очень скоро стала стойкой поклонницей Brexit.

А вот Бен Уоллес, министр обороны Великобритании и однопартиец Трасс, описывает ее так: "Она стоит на своем. Она прямолинейна, и подразумевает то, о чем говорит".

Путин и тарифы

Однако популярность Лиз Трасс в Великобритании будет определять вовсе не то, что о ней думают и говорят в США, Европе или где-нибудь, а ответ ее кабинета на острый социально-экономический кризис, в котором оказалась страна из-за роста цен на энергоносители и инфляцию. Причем, свой ответ Трасс должен представить обществу в течение недели после официального назначения на должность.

Она обещает снизить налоги, отменить входящий в стоимость электроэнергии "зеленый сбор", не повышать стоимость национального страхования и не облагать дополнительными налогами энергетические компании. То есть, по ее мнению, сделать все, чтобы в кошельках британцев осталось больше денег, а не раздавать подачки, как она сама об этом сказала.

Цены на электроэнергию в платежках британцев в октябре поднимутся на рекордные 80%. Тариф на отопление увеличится в четыре раза. Поэтому когда говорят, что в Великобритании настоящий социально-экономический кризис, это не шутка. Однако в отличие от Берлина Лондон честно говорит, почему так происходит. Все из-за преднамеренных действий России, которая начала "сушить" газовый рынок задолго до полномасштабного вторжения в Украину. А война только усугубила этот кризис на мировых рынках.

И вот в чем действительно можно не сомневаться, так это в непреклонной поддержке Украины в войне против России. Курс Великобритании в этом не изменится, если не станет еще более жестким и последовательным, потому что именно такую политику поддерживает подавляющее большинство британцев. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков уже успел заявить, что "трудно представить нечто хуже", чем Лиз Трасс в должности премьера Великобритании.

Еще бы. Через три дня после начала широкомасштабного военного вторжения России 24 февраля в интервью BBC Лиз Трасс поддержала британцев, которые хотят поехать в Украину воевать бок о бок с ВСУ против российских оккупантов.

Напомним, что Лиз Трасс во время дебатов с Риши Сунаком заявила, что без колебаний использует ядерное оружие, если понадобится. И это она говорила, что "нельзя верить ни одному слову Путина", пообещав бросить ему личный вызов во время встречи на саммите G20 в Индонезии.