"Добро пожаловать в ад": Братчук рассказал о "Гарпунах" и предупредил экипаж российского "Адмирала Макарова"

Спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил экипаж российского фрегата "Адмирал Макаров" о том, что они скоро могут присоединиться к морякам из "Москвы".

Он отметил, что ситуация в Черном море может измениться после того, как Украина получит обещанные "Гарпуны".

Об этом Сергей Братчук рассказал в эфире ТСН.

"Повторяю требование от одесситов к экипажу фрегата "Адмирал Макаров": если вы хотите присоединиться к экипажу "Москвы", то добро пожаловать в ад. Россия вывела свой Черноморский флот к Черному морю. И это проблема не только украинская, но и проблема для других стран. И Турция имеет соответствующие планы о том, чтобы угроза там исчезла. Министр обороны Алексей Резников уже заявил, что Украина получает "Гарпуны". Их устанавливают на кораблях, но у нас будет другая модификация. Мы понимаем для чего РФ использует свой новейший корабль. Он является движущей силой и кораблем-прикрытием для других кораблей Черноморского флота, в том числе и для больших десантных кораблей", — пояснил спикер Одесской ОВА.

Оккупация Черного моря: Братчук рассказал об опасности от российского флота и "Змеебаевке"

Сергей Братчук отметил, что фрегат "Адмирал Макаров" угрожает ракетными ударами не только Одесской области, но и другим регионам Украины. Спикер Одесской ОВА рассказал о ситуации на острове Змеиный, который в Одессе уже прозвали "Змеебаевкой".

"Пока подробностей не буду разглашать, но все время. На Змеином россияне обустраивают определенный плацдарм, затащили туда несколько единиц реактивного вооружения, систем залпового огня и ПВО. Они мечтают о том, что будут реализовывать свои планы и контролировать часть Черного моря. ВСУ хорошо владеют информацией, и я уверен, что они примут определенные решения", — сказал Братчук.

Представитель Одесской ОВА объяснил, что россияне боятся "Гарпунов" и после сообщения о том, что Украина получит их на вооружение, их корабли даже отступили к временно оккупированному Крыму. Он добавил, что Украина ожидает нового вооружения, которое поможет изменить ситуацию. Сергей Братчук подчеркнул, что то, что россияне пытаются поднять с моря свои катера, это может свидетельствовать о том, что у них есть проблемы с техникой. Также он отметил, что в Черном море сохраняется высокая минная опасность.

Напомним, россияне активизировали воздушную разведку над Одессой и могут атаковать по двум направлениям.

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