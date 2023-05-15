Добровольцам на передовой Донетчины уничтожать врага помогает "Крокодил": попадают в то, что скрыто подальше

Добровольцы сейчас держат участок первой линии украинской обороны на Донецком направлении. Так же, как это было в самом начале освободительной борьбы в 2014 году. За годы войны, большинство воинов-добровольцев стали настоящими универсальными солдатами — овладели всеми пехотными вооружениями, а ныне взялись еще и ювелирно уничтожать врагов с помощью реактивных ракет, говорится в ТСН.

В Песках на окраине Донецка в 2014 году воины приобретали свой первый боевой опыт. Далее немало воевали по всему фронту, и в феврале 2022 года снова оказались под Донецком. И так же, как и 9 лет назад, они решили, что будут защищать родину в составе добровольческого подразделения.

У него есть воин, которому 71 год, говорит командир "Санта". Есть те, кого по состоянию здоровья отправили домой из военкомата. Боевая дисциплина и желание человека защищать Украину, говорит "Санта", для него — самое главное, потому что война здесь идет на истощение. “Возможно, здесь уменьшились какие-то пехотные штурмы. Стволка, так как работала, так и работает и минометы и это все… То, что разматывают пехоту постоянно, это понятно”, — говорит командир добровольческого подразделения “Санта”.

На границе Песков с Первомайским около недели назад в сторону двигавшегося на броне вражеского десанта умело отработала наша арта, штурмовые посягательства оккупантов на участке почти утихли. “От “Республики мост” на нашему позицию выехало две БМП их с пехотой. Они, так можно сказать, "наобум". Подъехала, выбросила и сразу уехала, убежала. Наша арта сразу отработала и та пехота сразу была уничтожена”, — рассказывают добровольцы.

Вражеская артиллерия — танки и минометы не замолкают здесь даже на час. Там их укрпека, с тех позиций работают танчики. Там у них и минометы стоят”, – рассказывают бойцы.

Так говорят о Пески, где за более года россиянам удалось лишь начисто уничтожить пригород Донецка. “Сам фронт здесь, не только почти, практически не потерпел никаких изменений. Как стояли, как было это противостояние, так и есть”, – говорят бойцы.

Ситуация на участке так складывается, говорит "Санта", что возникла идея сконструировать и овладеть мобильной, "адской" машиной. "Мы его называем "адская" машина — Крокодил. Это направляющие "Града". Мобильность, точность, эффективность, действенность. Приехали, бахнули и бежать", — показывают воины.

Мобильной, реактивной установкой, говорит командир, представилась возможность доставать вражеские склады и уничтожать гаубицы с танками, которые чужаки прячут подальше от передовой. Единственное, что немного мешает той ювелирной работе, разбиты тяжелой техникой прифронтовые дороги. “Вот такая неотложная потребность, это ремонт автомобилей. Мы вот сегодня с тобой ехали, ты видел какие дороги. А на позиции машины уезжают каждый день”, — говорит командир.

Вдохновение уничтожать рашистов у них точно хватит до победы, уверяют добровольцы. Зато помощь украинцев именно с ремонтом транспорта, признают воины, им очень нужна.

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