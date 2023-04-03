Добровольческие формирования громад на блокпостах: юрист разъяснил, какие права они имеют

С введением военного положения в Украине возникли добровольческие формирования в территориальных громадах. Они до сих пор остаются на блокпостах в районных центрах, поселках.

О том, что это за подразделения и какие у них полномочия, рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона юрист Ростислав Кравец.

"1 января 2022 года был принят соответствующий закон о национальном сопротивлении. Был введен отдельный род войск — территориальная оборона. Эти добровольческие формирования территориальной общины — это фактически формирования, которые относятся к силам территориальной обороны, однако не входят в Вооруженные силы Украины. То есть местные власти образует соответствующие добровольческие формирования, относящиеся к соответствующей воинской части сил территориальной обороны", — рассказал юрист.

Он добавил, что добровольческих формирований в каждом регионе может быть несколько. Они нумеруются, к ним определенные требования. Эти лица вместе с военными, Национальной полицией, Национальной гвардией могут выполнять определенные задачи, которые возлагаются на них.

"Однако сегодня мы прекрасно понимаем, что в первые дни войны, когда была такая ситуация, они действительно выполнили очень важную функцию в Украине, в том числе соблюдение порядка в стране. На сегодня, я считаю, что их функции исчерпаны и в случае, если действительно нужно наводить порядок в Украине, для этого существует Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины, те же силы территориальной обороны", — сказал Кравец.

"Я считаю, что сама функция ДФТГ на сегодняшний день исчерпана. Хотя народные депутаты на сегодняшний день также вносят соответствующие изменения для того, чтобы определенным образом узаконить деятельность этих добровольческих формирований территориальных общин. Хотя в Конституции прямо предусмотрено, что запрещено иметь отдельные вооруженные формирования. Поэтому их и отнесли в серую зону законодательного поля.Я думаю, что нужно прекратить на этом развитие ДФТГ, предоставить соответствующие компенсации тем гражданам, которые пострадали при обороне. обороне Киева. То есть, определенные льготы они получат", — отметил юрист.

По его мнению, эти добровольческие формирования нужно расформировать. Он пояснил, что в законодательно нормативном плане ДФТГ практически не урегулированы. Они не получают фактически заработную плату, какие-либо компенсации, а удерживаются за счет местных бюджетов.

"Вопрос здесь нужно решить кардинально. Но депутаты продолжают предоставлять определенные полномочия и легализовать непосредственно эти добровольческие формирования", — добавил Кравец.

Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли военные проверять документы.

Военное положение: какие права люди имеют в форме и как действовать украинцам | Юрист Ростислав Кравец