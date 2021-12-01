Добровольцу "Правого сектора", что ушел на войну с Майдана, вручили орден "Золотой звезды"

Добровольцу "Правого сектора", что ушел на войну с Майдана, вручили орден "Золотой звезды"

Еще с 2017 года мужчина носил звание народного героя Украины.

Дмитрий Коцюбайло, более известный в российско-украинской войне, как доброволец "Правого сектора" друг Да Винчи, получил звание героя Украины с вручением ордена "Золотой звезды".

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Он пришел на войну с Майдана – тогда ему было всего 18. Впервые в объектив ТСН попал в 2014 году во время кровавых боев за Степановку, осенью того же года получил тяжелое ранение, но вернулся на фронт.

За короткое время на войне молодой парень, внук воина УПА, создал одно из самых боеспособных подразделений. Его бойцы сражались вдоль всей линии фронта. В 2017 году получил звание народного героя Украины.

На Донбассе Дмитрий Коцюбайло встретил и свою любовь.

Дмитрий Коцюбайло стал новым Героем Украины

Рассказ о герое, которого так долго искала его награда, смотрите в следующих выпусках ТСН.

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