Добровольцы освободили и уже переименовывают населенные пункты в России: шокированный Путин сделал заявление

Что в Украине, что в освободительных силах говорят — это только начало.

Такого сюрприза Путину еще не преподносили. Военные из добровольческих формирований, состоящих исключительно из граждан России, на танках зашли на территорию РФ, освободили и удерживают города под своим контролем. Тем временем путинская армия убегает.

Что происходит в России 13 марта, как реагирует Путин и все, что известно об оперативной обстановке, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Освобождение городков продолжается

Российские добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и РДК освободили два населенных пункта от путинского режима и "второй армии мира" и продолжают их удерживать.

Скриншот/Телеграмм легиона "Свобода России"

Добровольцы тоже решили, так сказать, пойти на выборы к Путину.

И это конституционное право россиян.

Более того, что в Украине, что в освободительных силах говорят — это только начало.

Названия теперь другие

К слову, демилитаризация идет полным ходом. Часть села Теткино, которое освободили российские добровольцы, сменила название на Титчине, за другую часть села ведутся бои.

Легион “Свобода России” сообщает о частичном освобождении села Тёткино

Путинская армия воет

Кроме того, накануне оппозиционер Илья Пономарев сообщал, что под контролем освободительных сил — приграничная Лозовая Рудка Белгородской области. К слову, 12 марта, когда добровольцам удалось прорвать границу российской федерации, путинская армия не просто не оборонялась, а начала убегать — не выдержали даже кадыровцы. Злые рашисты записали видео Кадырову и командиру по Белгородщине — обещают завалить при новой встрече.

А куда делись овцеебы ? pic.twitter.com/p1jJFiNsvx — НОСТРАДАМУС ТАВРИЧЕСКИЙ ‍☠️ (@NOSTRAD90772201) March 12, 2024

Что "минуснули" освободительные силы?

Тем временем добровольцы из легиона "Свобода России" продолжают сообщать хорошие новости. Под утро стало известно, что у окупантов, кроме уничтоженных БТР, теперь еще и минус пункт управления.

Легион «Свобода России»



Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Всё равно она не на оборону работает, а на нападение. pic.twitter.com/c5S1clkYKV — Ester (@Svitlan94352068) March 13, 2024

Не самая лучшая ночь снова выдалась и для российской нефтепереработки — в российской Рязани разнесли еще один завод.

В Россию налетели неизвестные беспилотники

Встречали в ночь на 13 марта неизвестные беспилотники и в Белгородской, и в Рязанской, и в Брянской, и в Воронежской, и в Курской, и в Ленинградской и Ростовской областях. Хотя невесело было россиянам и в ночь на 12 марта — один неизвестный беспилотник попал в самый современный завод России, аналогичная ситуация сложилась и на заводе в городе Орел. Чем все это закончится, пока не могут понять даже военные обозреватели, впрочем, все происходящее, что плохо для рашистов — для Украины безоговорочный плюс.

Что говорят в Минобороны РФ?

Российское минубийств продолжает отрицать прорыв своих же граждан — добровольцев из освободительных сил они называют украинцами, а в своем Телеграме отчитываются, что все ок, "российские силы отбили атаку", а в населенный пункт без каких-либо знаков запустили военкора, чтобы тот навешал "лапши” путинским избирателям.

Скриншот/Телеграмм Минобороны РФ

Военный корреспондент из населенного пункта Нехотеевка Белгородской обл



Утром подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России в приграничной зоне населенного пункта была пресечена попытка вторжения диверсионно-разведывательных ⬇️ https://t.co/jLJrY4EYxl pic.twitter.com/KPX3epAjR3 — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 12, 2024

Прорывы признал даже Путин, он прокомментировал атаки и заход на территорию РФ освободительных сил во время интервью Дмитрию Киселеву: "Главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то воспрепятствовать нормальному процессу волеизъявления граждан”.

Путин будет все скрывать

Впрочем, кремлевскому диктатору важно не допустить, чтобы новости об осовобождении населенных пунктов РФ разошлись по стране, ведь тогда режим пошатнется, а россияне могут понять, что выбор есть. Но ведь от всех это не скроешь, местные не слепые и с собственных окон снимают, как на территорию России продвигаются танки освободительных сил.

Россия несет потери?

Между тем пропагандистские телеграм-каналы распространяют информацию, что только за один день 4 военнослужащих Росгвардии погибли, еще 4 ранены. Произошло это в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20 и даже пропагандисты начинают понимать, что минубийств РФ накачивает народ сказками об украинской ДРГ и ее "уничтожении".

Скриншот/Телеграмм ASTRA

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Добровольцы уволили и уже переименовывают населенные пункты в России! Шокированный Путин сделал заявление!

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