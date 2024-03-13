Добровольцы освободили и уже переименовывают населенные пункты в России: шокированный Путин сделал заявление

Что в Украине, что в освободительных силах говорят — это только начало.
Такого сюрприза Путину еще не преподносили. Военные из добровольческих формирований, состоящих исключительно из граждан России, на танках зашли на территорию РФ, освободили и удерживают города под своим контролем. Тем временем путинская армия убегает.
Что происходит в России 13 марта, как реагирует Путин и все, что известно об оперативной обстановке, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
Освобождение городков продолжается
Российские добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и РДК освободили два населенных пункта от путинского режима и "второй армии мира" и продолжают их удерживать.
Добровольцы тоже решили, так сказать, пойти на выборы к Путину.
И это конституционное право россиян.
Более того, что в Украине, что в освободительных силах говорят — это только начало.
Названия теперь другие
К слову, демилитаризация идет полным ходом. Часть села Теткино, которое освободили российские добровольцы, сменила название на Титчине, за другую часть села ведутся бои.
Путинская армия воет
Кроме того, накануне оппозиционер Илья Пономарев сообщал, что под контролем освободительных сил — приграничная Лозовая Рудка Белгородской области. К слову, 12 марта, когда добровольцам удалось прорвать границу российской федерации, путинская армия не просто не оборонялась, а начала убегать — не выдержали даже кадыровцы. Злые рашисты записали видео Кадырову и командиру по Белгородщине — обещают завалить при новой встрече.
А куда делись овцеебы ? pic.twitter.com/p1jJFiNsvx— НОСТРАДАМУС ТАВРИЧЕСКИЙ ☠️ (@NOSTRAD90772201) March 12, 2024
Что "минуснули" освободительные силы?
Тем временем добровольцы из легиона "Свобода России" продолжают сообщать хорошие новости. Под утро стало известно, что у окупантов, кроме уничтоженных БТР, теперь еще и минус пункт управления.
Легион «Свобода России»— Ester (@Svitlan94352068) March 13, 2024
Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Всё равно она не на оборону работает, а на нападение. pic.twitter.com/c5S1clkYKV
Не самая лучшая ночь снова выдалась и для российской нефтепереработки — в российской Рязани разнесли еще один завод.
Рязань. pic.twitter.com/63P7RrW7BM— Т.К. (@Kuznecova_TA) March 13, 2024
В Россию налетели неизвестные беспилотники
Встречали в ночь на 13 марта неизвестные беспилотники и в Белгородской, и в Рязанской, и в Брянской, и в Воронежской, и в Курской, и в Ленинградской и Ростовской областях. Хотя невесело было россиянам и в ночь на 12 марта — один неизвестный беспилотник попал в самый современный завод России, аналогичная ситуация сложилась и на заводе в городе Орел. Чем все это закончится, пока не могут понять даже военные обозреватели, впрочем, все происходящее, что плохо для рашистов — для Украины безоговорочный плюс.
Что говорят в Минобороны РФ?
Российское минубийств продолжает отрицать прорыв своих же граждан — добровольцев из освободительных сил они называют украинцами, а в своем Телеграме отчитываются, что все ок, "российские силы отбили атаку", а в населенный пункт без каких-либо знаков запустили военкора, чтобы тот навешал "лапши” путинским избирателям.
Военный корреспондент из населенного пункта Нехотеевка Белгородской обл— Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 12, 2024
Утром подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России в приграничной зоне населенного пункта была пресечена попытка вторжения диверсионно-разведывательных ⬇️ https://t.co/jLJrY4EYxl pic.twitter.com/KPX3epAjR3
Прорывы признал даже Путин, он прокомментировал атаки и заход на территорию РФ освободительных сил во время интервью Дмитрию Киселеву: "Главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то воспрепятствовать нормальному процессу волеизъявления граждан”.
Путин будет все скрывать
Впрочем, кремлевскому диктатору важно не допустить, чтобы новости об осовобождении населенных пунктов РФ разошлись по стране, ведь тогда режим пошатнется, а россияне могут понять, что выбор есть. Но ведь от всех это не скроешь, местные не слепые и с собственных окон снимают, как на территорию России продвигаются танки освободительных сил.
Россия несет потери?
Между тем пропагандистские телеграм-каналы распространяют информацию, что только за один день 4 военнослужащих Росгвардии погибли, еще 4 ранены. Произошло это в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20 и даже пропагандисты начинают понимать, что минубийств РФ накачивает народ сказками об украинской ДРГ и ее "уничтожении".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Добровольцы уволили и уже переименовывают населенные пункты в России! Шокированный Путин сделал заявление!
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