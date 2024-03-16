Добровольно не пришел в ТЦК — штраф 100 тысяч: в Раде отреагировали на новую "концепцию" мобилизации

Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал скриншот вроде бы новой концепции мобилизации и демобилизации. Среди новых норм: демобилизация через 12 месяцев на передку и космические штрафы для тех, кто добровольно не явился в ТЦК.

Однако, как уверяет ТСН.ua член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, обнародованный документ и указанные там нормы неправды.

«Дураки. Все, что на сундуке, не соответствует действительности», — ответил нардеп и дополнил: «Никакая норма в таблице в комитете не рассматривалась».

Стоит отметить, что на скриншоте, опубликованном Бутусовым, отмечены скандальные и антиконституционные нормы. Например, там предполагается, что если после 120 дней с момента принятия соответствующего постановления Правительства призывник самостоятельно не явился в ТЦК, на него налагается штраф в размере 100 тысяч грн. В случае повторного игнорирования, штраф уже составляет 200 тысяч грн. Далее мужчину ожидает блокировка водительских прав, отмена государственной помощи, невозможность работать как ФЛП и другое.

Также в законопроекте прописана новая система демобилизации: по желанию через 12 месяцев на передовой женщины демобилизуются через 36 месяцев в военное время, через 24 месяца – в мирное, а мужчины в военное время – по решению ставки, в мирное – через 24 месяца.

Сам же Юрий Бутусов заявил, что данный документ представляет собой концепцию мобилизации, которая рассматривается в Парламенте и под которую планируется выписать очередной законопроект.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безуглая снова возмутилась работой Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о мобилизации.

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