"Добровольно-принудительные" отпуска и задержки зарплат: в Университете имени Драгоманова разразился финансовый скандал

Преподаватели Украинского государственного университета имени Драгоманова жалуются, что их массово отправляют в отпуск за свой счет

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В одном из высших учебных заведений Киева разразился скандал из-за якобы нехватки средств и отпуска за свой счет, в которые, по словам сотрудников Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, их отправляет руководство.

О скандальной ситуации ТСН.ua рассказали работники учебного заведения. По словам преподавателей, их заставляют якобы добровольно писать заявления и отправляют за свой счет в отпуск с 21 декабря по 10 января. Часть сотрудников подобные заявления уже написала.

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«Выкручивание рук» и намеки на увольнение: что говорят преподаватели

«Это выглядит как выкручивание рук. Нас поставили перед фактом, что в отпуск за свой счет должны уйти все „добровольно“, а тех, кто не согласился просто запугивают возможными проблемами и даже намекают на увольнение в случае отказа. О том, что мы должны идти в отпуск за свой счет, стало известно на Ученом совете университета. Все шокированы этой новостью. Учитывая нынешнюю жизнь в Киеве под взрывы российских ракет, без света и воды, а тут еще родной университет говорит: „А вы за свой счет идите погуляйте почти месяц“. А кто будет кормить наши семьи — это никого не волнует. Говорят, так надо, руководство приказало», — рассказывает преподавательница университета, которая просила не называть ее имя.

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Она добавляет, что в отпуск без сохранения заработной платы отправляют всех без исключения.

«У людей паника. И это еще мягко говоря, потому что многие коллеги снимают жилье в Киеве, у всех семьи, дети. Нам не объясняют, на каких основаниях это делается и насколько законно взять и остановить работу огромного учебного заведения и отправить всех гулять за свой счет. Среди причин ректор университета называет то, что отсутствует финансирование и Европа не дает денег на образование, поэтому финансовое состояние университета сложное. Нам совсем не понятно, при чем здесь Европа», — говорит преподавательница с 30-летним стажем и добавляет:

«Мы хотим спросить и у Министерства образования Украины, где деньги на наши зарплаты? Если так по всей стране, и всем не хватает — хорошо, мы можем многое понять, в стране война. Впрочем, по нашей информации — общаемся с коллегами из других вузов — у них все хорошо с выплатами. Такая ситуация сложилась только в УГУ имени Михаила Драгоманова. Тогда вопрос уже к руководству — что произошло? Где деньги? Почему вы не можете организовать работу заведения так, чтобы преподаватели хотя бы вовремя получали свои и так небольшие зарплаты и не писали позорных заявлений под бешеным давлением, которые унижают человеческое достоинство и оскорбляют репутацию университета».

С просьбой объяснить, что происходит в заведении и почему преподавателей отправляют в отпуска, ТСН.ua обратился к ректору УГУ имени Михаила Драгоманова Виктору Андрущенко, отправив официальный запрос.

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Позиция руководства: в дефиците средств виноваты возросшие зарплаты

Как выяснилось, причиной финансового кризиса в университете администрация называет повышение заработной платы сотрудникам в начале года. Впрочем, остается непонятным, почему в течение 11 месяцев учебное заведение не решало финансовые проблемы, а к концу года решило отправить людей отдыхать за свой счет среди зимы.

Как сообщил в ответ на запрос ТСН.ua проректор по учебно-методической работе Роман Вернидуб, по состоянию на начало ноября 2026 года в университете сложилась ситуация, обусловленная дефицитом средств из-за повышения уровня оплаты труда научно-педагогических и педагогических работников при отсутствии источников обеспечения такого повышения.

«В 2026 году существенно выросла заработная плата научно-педагогических, педагогических работников и отдельных категорий сотрудников. Так, с 1 января 2026 должностные оклады научно-педагогических и педагогических работников повысили на 40%. А с 1 сентября 2026 утверждены новые схемы и новый порядок определения должностных окладов научно-педагогических и педагогических работников, который является отклонением от Единой тарифной сетки», — сообщает Роман Вернидуб.

Он добавляет, что при определении размеров должностных окладов научно-педагогических и педагогических работников и других отдельных категорий сотрудников применяется коэффициент как соотношение к среднемесячной заработной плате (номинальной) штатного работника по статистическим данным Госстата (по состоянию на I квартал 2026 года — 28 885,00 грн). Это привело к дополнительному повышению заработной платы данной категории сотрудников на 20–35% к тому повышению, которое произошло с 1 января 2026 года.

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Уплотнение обучения и «добровольные» заявления

Роман Вернидуб отмечает, что с учетом положений письма Министерства образования и науки Украины (№ 1/17 933-26 от 20 августа 2026) Ученым советом УГУ имени Михаила Драгоманова 29 октября было принято решение об изменении графика образовательного процесса в 2026-2027 учебном году. Его уплотнили, чтобы завершить теоретическую и практическую подготовку в осеннем семестре до 21 декабря 2026 и увеличить продолжительность зимних каникул на одну неделю.

«Учитывая отсутствие учебной нагрузки в каникулярный период и возможность переноса других видов работы научно-педагогических и педагогических работников, каждый член университетского коллектива в каникулярный период имеет право взять отпуск без сохранения заработной платы в добровольном порядке согласно статье 4 Закона Украины № 504/96-ВР от 15.11.1996 г. „Об отпусках“ и статьи 12 Закона Украины № 2136-ІХ от 15.03.2022 г. „Об организации трудовых отношений в условиях военного положения“, — объясняет Роман Вернидуб.

Однако преподаватели отмечают обратное, ведь формулировки «вправе взять отпуск» и «вынужденный взять отпуск» существенно отличаются. По их словам, коллектив как раз заставляют писать заявления.

«Работник может взять отпуск по желанию, тем более за свой счет. Но у нас происходит нечто иное. Нам как школьникам приказали всем сесть за парты и написать заявления якобы для всеобщего блага, иначе возникнут проблемы. Это же большая разница, когда заявление пишется добровольно и, простите, добровольно-принудительно, да еще с намеком на возможные проблемы. Я, например, долго не писала заявление, потому что я не миллионерша, чтобы посреди зимы идти отдыхать за свой счет, и за мной ходили по пятам, требуя его написать. Почему руководство заведения не сильно переживает о зарплатах, которые нам со значительными задержками выплачивают, начиная с мая», — жалуются преподаватели.

Впрочем, проректор УГУ имени Драгоманова эти обвинения отвергает:

«Никаких мер принуждения или давления нет и не предусматривается, а лишь осознанный выбор каждого для обеспечения функционирования университета, продолжения его образовательной деятельности, сохранения рабочих мест работников», — отмечает Роман Вернидуб.

Он также добавляет, что с учетом произведенных выплат заработной платы в повышенном объеме и организованной подготовительной работы, с особым вниманием к социально уязвимым членам коллектива, планируются достаточно удовлетворительные условия денежного довольствия работников во время зимних каникул.

Задержки выплат и доплаты за ученые звания

Преподаватели предполагают, что руководство позаботилось о собственных доходах, тогда как рядовой состав вынужден искать выход из ситуации самостоятельно. Работники требуют разъяснений по поводу задержек выплат и того, что происходит в целом с финансированием.

«Финансирование университета производится за счет средств общего и специального фондов. Общий фонд — это ассигнования, выделяемые Министерством образования и науки Украины в соответствии с утвержденными сметами по УПК. Специальный фонд — это собственные поступления университета за предоставленные услуги в соответствии с постановлением КМУ № 796 от 27.08.2010 г. „Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности“, — объясняет проректор.

Он подтвердил информацию преподавателей о задержках с выплатой заработных плат, возникших с мая.

«Задержка по выплате заработной платы за летние месяцы сложилась из-за дефицита средств, на который повлиял ряд причин, обусловленных ограничениями военного положения. На сегодняшний день университет не имеет задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками», — уверяет Вернидуб.

Также преподаватели жалуются на сокращение доплат за ученые звания. Отвечая на вопрос о основаниях такого решения, Роман Вернидуб отметил:

«Для стабилизации финансового состояния университета, руководствуясь Постановлением КМУ № 1298 „Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы“, согласно приказу Министерства образования и науки Украины № 557 от 25.09.2005 г. „Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учреждений, учреждений образования и научных учреждений“, письма Министерства образования и науки Украины № 1/4444-225 от 25.04.2022 г. „Об оплате труда работников учебных заведений“ и других нормативных документов, преподаватели получают доплаты за ученое звание и научную степень в размере 50% от предельной суммы, что указано в вышеупомянутых нормативных документах».

Что говорят о «деньгах из Европы»?

На Ученом совете университета ректор Виктор Андрущенко, по словам коллег, сказал, что «Европа не дает денег на образование и потому финансовое состояние университета сложное». ТСН.ua поинтересовался, а при чем здесь Европа? И как объясняют ситуацию, сложившуюся в университете в Минобразования?

Роман Вернидуб отвечает, что УГУ имени Михаила Драгоманова осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии и сертификатов об аккредитации специальностей Министерства образования и науки Украины и сертификатов об аккредитации образовательных программ Национального агентства обеспечения качества высшего образования Украины в рамках нормативно-правового поля высшего образования, руководствуясь указами Президента Украины, постановлениями КМУ, приказами МОН, другими нормативными документами.

А относительно заявления ректора о том, что Европа не дает денег, ответил так:

«Ректорат не видит необходимости комментировать спонтанные сообщения в социальных сетях, не имеющих реальной основы. Коллектив университета, ректорат и Ученый совет всегда открыты к конструктивной критике, предметным предложениям и реальному доброжелательному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами и организациями», — говорит проректор по учебно-методической работе.

ТСН.ua направил запрос в Министерство образования и науки Украины с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг одного из крупнейших в стране педагогических вузов и почему возникли проблемы с финансированием. В министерстве нам сообщили, что разбираются в ситуации. Как только ТСН.ua получит ответ от МОН — опубликуем его.

Дата публикации 19:00, 02.10.26 Количество просмотров 86 30 стран собрались в Украине: какие решения принимаются на Global Cultural Forum?

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